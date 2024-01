Les pilotes de la Ferrari 499P d'usine en WEC sont connus

Ferrari a confirmé les pilotes Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen ainsi qu'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi pour la saison 2024 du FIA WEC. Tous ont déjà couru l'année précédente.

Les noms des pilotes qui piloteront les deux Ferrari 499P d'usine lors de la saison 2024 du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) sont enfin officiellement connus. Sans surprise, il s'agit d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen, ainsi que d'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. Ces six pilotes ont déjà pris place dans la voiture lors de la saison 2023.

Ces dernières semaines, Ferrari avait déjà annoncé à intervalles réguliers que Fuoco, Pier Guidi, Nielsen et Calado seraient également dans le cockpit en 2024. Désormais, Molina et Giovinazzi ont également été confirmés - toute autre information aurait été une surprise de taille. Les paires de pilotes restent également les mêmes qu'en 2023.

Fuoco/Molina/Nielsen se partagent toujours la 499P numéro 50, tandis que Pier Guidi/Calado/Giovinazzi sont de retour dans la #51. Ce trio avait également remporté les 24 Heures du Mans en juin 2023, remportant ainsi le plus grand succès de la saison écoulée. Au classement des constructeurs du FIA WEC, Ferrari s'est classée deuxième (derrière Toyota) l'an dernier.

"La décision de conserver les pilotes qui ont couru l'an dernier avec les 499P pour l'équipe Ferrari AF-Corse lors de la saison 2024 du FIA-WEC reflète un engagement de continuité. En 2023, lorsque ces équipages ont fait leur première apparition dans la catégorie la plus élevée du championnat du monde, nous avons obtenu des résultats remarquables, dont une victoire au Mans et six podiums en sept courses", explique Antonello Coletta, le patron du sport automobile d'endurance. "Ensemble, nous avons acquis de l'expérience tout en continuant à développer notre voiture et à démontrer son potentiel. Sur cette base, nous envisageons avec optimisme la saison 2024 à venir et renouvelons notre confiance en nos pilotes".

En 2024, une troisième Ferrari 499P sera engagée dans le WEC. Elle sera engagée par AF Corse en tant qu'équipe privée. Pour l'instant, seul Robert Kubica a été confirmé comme pilote. Ses deux partenaires pourraient être le nouveau pilote d'usine Yifei Ye et l'essayeur de Ferrari F1 Robert Schwarzman. C'est du moins ce que laissent entendre les rumeurs.