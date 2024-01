Definiti i piloti per la Ferrari 499P da lavoro nel WEC

La Ferrari ha confermato Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, nonché Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi come piloti per la stagione 2024 del FIA WEC. Tutti loro hanno corso lo scorso anno.

È stato finalmente confermato ufficialmente quali piloti guideranno le due Ferrari 499P ufficiali nella stagione 2024 del FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Si tratta di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, oltre che di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Questi sei piloti erano già in macchina nella stagione 2023.

Nelle ultime settimane la Ferrari aveva già annunciato a intervalli regolari che Fuoco, Pier Guidi, Nielsen e Calado sarebbero stati nell'abitacolo anche nel 2024. Ora sono stati finalmente confermati anche Molina e Giovinazzi - qualsiasi altra cosa sarebbe stata una grande sorpresa. Anche le coppie di piloti rimangono le stesse del 2023.

Fuoco/Molina/Nielsen continueranno a condividere la 499P con il numero 50, mentre Pier Guidi/Calado/Giovinazzi saranno di nuovo sulla #51. Questo trio ha anche vinto la 24 Ore di Le Mans nel giugno 2023, ottenendo così il maggior successo nella stagione passata. L'anno scorso la Ferrari si è classificata seconda nella classifica costruttori del FIA WEC (dietro alla Toyota).

"La decisione di mantenere i piloti che hanno gareggiato lo scorso anno con le 499P per il team Ferrari AF Corse nella stagione 2024 del FIA WEC riflette un impegno alla continuità. Nel 2023, quando questi equipaggi hanno fatto la loro prima apparizione nella classe più alta del campionato mondiale, abbiamo ottenuto risultati notevoli, tra cui una vittoria a Le Mans e sei podi in sette gare", spiega il boss del motorsport endurance Antonello Coletta. "Insieme abbiamo acquisito esperienza, continuando a sviluppare la nostra vettura e a dimostrarne il potenziale. Su queste basi, siamo ottimisti per la prossima stagione 2024 e rinnoviamo la fiducia nei nostri piloti".

Una terza Ferrari 499P parteciperà al WEC nel 2024. Sarà iscritta da AF Corse come team privato. Finora, solo Robert Kubica è stato confermato come pilota. I suoi due partner potrebbero essere il nuovo pilota ufficiale Yifei Ye e il collaudatore Ferrari F1 Robert Schwarzman. Almeno così dicono le voci di corridoio.