Os pilotos para o Ferrari 499P de trabalho no WEC foram finalizados

A Ferrari confirmou Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, bem como Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi como os pilotos para a temporada de 2024 do FIA WEC. Todos eles correram no ano passado.

Foi finalmente confirmado oficialmente quais os pilotos que irão conduzir os dois Ferrari 499P de trabalho na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC). Sem surpresas, são Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, bem como Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Esses seis pilotos já estavam no carro na temporada de 2023.

A Ferrari já havia anunciado em intervalos regulares nas últimas semanas que Fuoco, Pier Guidi, Nielsen e Calado também estariam no cockpit em 2024. Agora Molina e Giovinazzi também foram finalmente confirmados - qualquer outra coisa teria sido uma grande surpresa. Os pares de pilotos também permanecem os mesmos que em 2023.

Fuoco/Molina/Nielsen continuarão a partilhar o 499P com o número 50, enquanto Pier Guidi/Calado/Giovinazzi estarão novamente no #51. Este trio também venceu as 24 Horas de Le Mans em junho de 2023 e, assim, alcançou o maior sucesso na época passada. A Ferrari terminou em segundo lugar na classificação dos construtores do FIA WEC no ano passado (atrás da Toyota).

"A decisão de manter os pilotos que competiram no ano passado com os 499Ps para a equipa Ferrari AF Corse na temporada 2024 do FIA WEC reflecte um compromisso com a continuidade. Em 2023, quando estas equipas fizeram a sua primeira aparição na classe mais alta do campeonato do mundo, alcançámos resultados notáveis, incluindo uma vitória em Le Mans e seis pódios em sete corridas", explica o chefe do desporto automóvel de resistência, Antonello Coletta. "Juntos, ganhámos experiência enquanto continuamos a desenvolver o nosso carro e a provar o seu potencial. Com base nisto, estamos optimistas em relação à próxima época de 2024 e estamos a renovar a nossa confiança nos nossos pilotos."

Um terceiro Ferrari 499P irá competir no WEC em 2024. Este será inscrito pela AF Corse como uma equipa privada. Até agora, apenas Robert Kubica foi confirmado como piloto. Os seus dois parceiros poderão ser o novo piloto de fábrica Yifei Ye e o piloto de testes da Ferrari F1 Robert Schwarzman. Pelo menos é o que dizem os rumores.