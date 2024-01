Ces pilotes seront au volant de la Ferrari 499P privée en 2024

Outre Robert Kubica, Robert Shwartzman et Yifei Ye piloteront la troisième Ferrari 499P lors de la saison 2024 du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC), comme on pouvait s'y attendre. Ye a déjà couru en 2023 au volant d'une Porsche dans la catégorie Hypercar.

Lors de la saison 2024, 19 voitures formeront la catégorie hypercar du FIA WEC et se disputeront la victoire finale. Trois exemplaires de la Ferrari 499P sont de la partie. D'une part, les deux voitures d'usine inscrites sous la désignation "Ferrari AF Corse". Les pilotes Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen ainsi qu'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi sont déjà connus depuis quelques jours. C'est exactement dans cette constellation que les voitures d'usine ont déjà roulé en 2023 dans le FIA WEC. La nouveauté pour 2024 est la troisième 499P, engagée à titre privé par AF Corse et portant le numéro de course #83.

Jusqu'à présent, seul Robert Kubica avait été confirmé comme pilote de cette troisième voiture. Mais l'équipe a enfin annoncé les deux coéquipiers du Polonais. Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit de Robert Shwartzman et de Yifei Ye. Le Chinois Ye a déjà été nommé pilote d'usine Ferrari pour 2024.

Il a déjà acquis de l'expérience dans la catégorie hypercar de la FIA WEC. En 2023, Ye était au volant de la Porsche 963 privée de Hertz Team Jota. "C'est vraiment un privilège d'être nommé comme l'un des pilotes de la Ferrari 499P #83 AF Corse. AF Corse a remporté d'énormes succès dans différents championnats d'endurance et je suis très heureux de commencer mon rôle de pilote officiel Ferrari avec eux dans le championnat du monde d'endurance et aux 24 Heures du Mans. L'année dernière, la concurrence était déjà extrêmement rude et cette année, elle le sera encore plus avec 19 hypercars", a déclaré le Chinois.

Robert Shwartzman est chez Ferrari depuis un certain temps déjà. Actuellement, il est également pilote d'essai dans l'équipe de Formule 1. Depuis 2023, il participe également à des courses de voitures de sport. Il a piloté une Ferrari 296 GT3 pour AF Corse et a également remporté la course du GT World Challenge Europe à Barcelone. Lors des tests de débutants du WEC à Bahreïn fin 2023, il avait déjà piloté la 499P et avait même réalisé le meilleur temps de la journée. Dans l'ensemble, Kubica/Ye/Shwartzman forment donc un trio de choc qui peut certainement prétendre à des victoires en course.

C'est aussi l'avis de Shwartzman : "Je suis très heureux de faire mes débuts en FIA WEC avec Robert et Yifei dans la Ferrari 499P d'AF Corse. Nous sommes confiants et ambitieux. Confiants quant au travail que nous allons accomplir avec l'équipe - et ambitieux quant aux résultats que nous voulons obtenir cette année. Nous aurons peu de temps et beaucoup de choses sur lesquelles nous concentrer, mais je ferai de mon mieux pour m'habituer à la voiture, à l'équipe et à tout cela aussi vite que possible. Je suis confiant dans le fait que la saison sera positive. Je suis vraiment motivé pour obtenir de bons résultats, avec l'ambition de remporter le titre de champion du monde". La saison 2024 du WEC débutera le 2 mars au Qatar.