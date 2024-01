Questi piloti saranno a bordo della Ferrari 499P privata nel 2024

Nella stagione 2024, 19 veicoli costituiranno la classe hypercar del FIA WEC e si contenderanno la vittoria assoluta. Tre esemplari della Ferrari 499P vi prenderanno parte. In primo luogo, le due vetture da lavoro registrate sotto la voce "Ferrari AF Corse". I piloti, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, nonché Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, sono già stati confermati qualche giorno fa. Le vetture di serie hanno già corso nel FIA WEC esattamente in questa costellazione nel 2023. La novità per il 2024 è la terza 499P, che AF Corse gestisce privatamente e porta il numero di partenza #83.

Finora, solo Robert Kubica era stato confermato come pilota di questa terza vettura. Ora, però, il team ha finalmente annunciato i due compagni di squadra del polacco. Come previsto, si tratta di Robert Shwartzman e Yifei Ye. Il cinese Ye è già stato nominato pilota ufficiale Ferrari per il 2024.

Ha già maturato esperienza nella classe hypercar del FIA WEC. Nel 2023, Ye ha guidato la Porsche 963 privata dell'Hertz Team Jota. "È davvero un privilegio essere nominato uno dei piloti della Ferrari 499P numero 83 di AF Corse. AF Corse ha ottenuto enormi successi in diversi campionati di gare di durata e sono molto entusiasta di iniziare il mio ruolo di pilota ufficiale Ferrari con loro nel Campionato Mondiale Endurance e nella 24 Ore di Le Mans. L'anno scorso la competizione era già estremamente dura e quest'anno lo sarà ancora di più con 19 hypercar", ha dichiarato il pilota cinese.

Robert Shwartzman lavora con la Ferrari da un po' di tempo. Attualmente è anche collaudatore della scuderia di Formula 1. Ha partecipato anche a gare sportive. Dal 2023 partecipa anche a gare di auto sportive. Ha guidato una Ferrari 296 GT3 per AF Corse e ha anche vinto la gara del GT World Challenge Europe a Barcellona. Aveva già guidato la 499P in occasione del test per esordienti del WEC in Bahrain alla fine del 2023 e aveva persino ottenuto il miglior tempo della giornata. Nel complesso, Kubica/Ye/Shwartzman sono un trio davvero potente, certamente in grado di vincere le gare.

Shwartzman è d'accordo: "Sono felice di debuttare nel FIA WEC insieme a Robert e Yifei con la Ferrari 499P di AF Corse. Siamo fiduciosi e ambiziosi. Fiduciosi del lavoro che faremo con la squadra e ambiziosi dei risultati che vogliamo ottenere quest'anno. Avremo poco tempo e molte cose su cui concentrarci, ma farò del mio meglio per abituarmi alla macchina, alla squadra e a tutto il resto il più rapidamente possibile. Sono fiducioso che la stagione sarà positiva. Sono davvero motivato a ottenere buoni risultati, con l'ambizione di vincere il titolo mondiale". La stagione 2024 del WEC prenderà il via il 2 marzo in Qatar.