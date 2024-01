Estes pilotos estarão no Ferrari 499P privado em 2024

Na temporada de 2024, 19 veículos irão compor a classe de hipercarros do FIA WEC e competir pelas vitórias gerais. Três exemplares do Ferrari 499P vão participar. Em primeiro lugar, os dois carros de trabalho registados com a inscrição "Ferrari AF Corse". Os pilotos, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, bem como Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, já foram confirmados há alguns dias. Os carros de trabalho já estavam a correr no FIA WEC exatamente nesta constelação em 2023. A novidade para 2024 é o terceiro 499P, que a AF Corse está a correr em privado e que tem o número de partida #83.

Até agora, apenas Robert Kubica tinha sido confirmado como o piloto deste terceiro carro. Agora, no entanto, a equipa anunciou finalmente os dois companheiros de equipa do polaco. Como esperado, eles são Robert Shwartzman e Yifei Ye. O piloto chinês Ye já foi nomeado piloto de trabalho da Ferrari para 2024.

Ele já ganhou experiência na classe de hipercarros do FIA WEC. Em 2023, Ye sentou-se no Porsche 963 privado da Hertz Team Jota. "É realmente um privilégio ser nomeado como um dos pilotos do Ferrari 499P #83 da AF Corse. A AF Corse alcançou um enorme sucesso em vários campeonatos de corridas de resistência e estou muito entusiasmado por começar o meu papel como piloto oficial do Ferrari com eles no Campeonato do Mundo de Resistência e nas 24 Horas de Le Mans. No ano passado, a competição já era extremamente dura e este ano será ainda mais difícil com 19 hipercarros", afirmou o piloto chinês.

Robert Shwartzman está com a Ferrari há já algum tempo. Atualmente, é também piloto de testes na equipa de Fórmula 1. Também tem competido em corridas de carros desportivos desde 2023. Conduziu um Ferrari 296 GT3 para a AF Corse e também ganhou a corrida GT World Challenge Europe em Barcelona. Já tinha conduzido o 499P no teste de estreantes do WEC no Bahrein, no final de 2023, tendo mesmo estabelecido o melhor tempo do dia. Em suma, Kubica/Ye/Shwartzman são um trio realmente poderoso e certamente capaz de vencer corridas.

Shwartzman concorda: "Estou encantado por fazer a minha estreia no FIA WEC juntamente com o Robert e o Yifei no Ferrari 499P da AF Corse. Estamos confiantes e ambiciosos. Confiantes em relação ao trabalho que vamos fazer com a equipa - e ambiciosos em relação aos resultados que queremos alcançar este ano. Teremos pouco tempo e muitas coisas em que nos concentrar, mas farei o meu melhor para me habituar ao carro, à equipa e a tudo o mais rapidamente possível. Estou confiante de que a época vai ser positiva. Estou muito motivado para alcançar bons resultados, com a ambição de conquistar o título mundial." A época de 2024 do WEC arranca a 2 de março no Qatar.