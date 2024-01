Voici à quoi ressembleront les deux Corvette pour le FIA WEC 2024

Comme on le sait, les GT3 remplaceront les bolides GTE dans le championnat du monde des voitures de sport à partir de la saison 2024. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. La nouvelle classe s'appelle alors LMGT3. Celle-ci évolue sur le circuit avec les hypercars, car les LMP2 ont également été supprimées du WEC (en dehors du Mans).

Le contingent Corvette est géré par TF Sport. L'écurie britannique vient de présenter l'apparence des deux Z06 GT3.R. Les couleurs dominantes sont le jaune, le noir et le gris. En y regardant de plus près, on remarque qu'une Corvette porte exactement le schéma de couleurs opposé à l'autre Corvette.

Les pilotes sont également connus depuis un certain temps déjà. La voiture n°81 sera pilotée par Tom van Rompuy, Rui Andrade et Charlie Eastwood, la n°82 par Hiroshi Koizumi, Sébastien Baud et Daniel Juncadella. TF Sport va maintenant effectuer des essais sur le circuit de Dubaï avec les deux voitures. Ensuite, ils se rendront au Qatar pour les tests officiels de pré-saison (appelés prologue) et le coup d'envoi de la saison 2024 le 2 mars.