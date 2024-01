Este é o aspeto dos dois Corvettes para o FIA WEC 2024

As cores amarela, preta e cinzenta dominam os dois Corvette Z06 GT3.Rs que a TF Sport vai colocar em pista na época de 2024 do FIA WEC. O alinhamento de pilotos inclui também Daniel Juncadella.

Na época de 2024, os GT3 substituirão os GTE no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram autorizadas a ter dois carros cada. A nova classe chamar-se-á LMGT3. Irá correr em pista juntamente com os hipercarros, uma vez que os LMP2 também foram cancelados do WEC (fora de Le Mans).

O contingente Corvette será assegurado pela TF Sport. A equipa de corrida britânica revelou agora a pintura dos dois carros Z06 GT3.R. As cores predominantes são o amarelo, o preto e o cinzento. Um olhar mais atento revela que um Corvette tem o esquema de cores exatamente oposto ao do outro Corvette.

Os pilotos também já estão definidos há algum tempo. Tom van Rompuy, Rui Andrade e Charlie Eastwood vão estar no carro #81, enquanto Hiroshi Koizumi, Sébastien Baud e Daniel Juncadella vão conduzir o #82. A TF Sport vai agora efetuar um teste de condução com ambos os carros na pista do Dubai. Seguem depois para o Qatar, onde se realizará primeiro o teste oficial de pré-época (conhecido como prólogo), seguido da abertura da época de 2024, a 2 de março.