BMW définit les pilotes des Hypercars en WEC

La nouvelle recrue Raffaele Marciello pilote une BMW M Hybrid V8 en FIA WEC avec Marco Wittmann et Dries Vanthoor. Robin Frijns, René Rast et Sheldon van der Linde se trouvent dans la voiture sœur.

Depuis 2023, BMW pratique à nouveau le sport prototype, comme chacun sait. Avec deux M Hybrid V8, le constructeur bavarois a fait son entrée dans la série américaine IMSA. Pour la saison 2024, le programme sera encore élargi, puisque deux BMW M Hybrid V8 seront également engagées dans le championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC). L'engagement se fait par l'intermédiaire de l'équipe belge WRT. BMW a enfin dévoilé la liste complète des pilotes.

Depuis l'annonce de la liste de départ 2024 par le WEC, il était déjà clair que Dries Vanthoor et Sheldon van der Linde prendraient chacun place dans un M Hybrid V8. Il est maintenant confirmé que Raffaele Marciello et Marco Wittmann rejoindront Vanthoor dans la voiture numéro 15. Dans la voiture n°20, Robin Frijns et René Rast rejoignent Sheldon van der Linde.

La composition de l'équipe ne comporte pas de surprise particulière. La nouvelle recrue Marciello était notamment attendue dans le cockpit de l'hypercar. "Je suis très heureux de pouvoir relever ce grand défi avec le BMW M Team WRT", explique-t-il. "Courir pour la victoire et le titre en FIA WEC avec autant de grands constructeurs est exactement le challenge que j'espérais. Après avoir été des adversaires sur la piste pendant des années, c'est formidable de pouvoir courir ensemble avec Dries Vanthoor. Avoir une légende de BMW M Motorsport comme Marco Wittmann à mes côtés, c'est fantastique. J'espère que je vais pouvoir apprendre des deux".