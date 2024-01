BMW definisce i piloti per le hypercar nel WEC

Come è noto, BMW è tornata a partecipare alle gare di prototipi dal 2023. I bavaresi hanno partecipato alla serie americana IMSA con due M Hybrid V8. Il programma sarà ulteriormente ampliato per la stagione 2024, quando due BMW M Hybrid V8 parteciperanno anche al Campionato mondiale per auto sportive (FIA WEC). Saranno iscritte dal team belga WRT. BMW ha finalmente annunciato la formazione completa dei piloti.

Sin dall'annuncio dell'elenco dei partecipanti al 2024 da parte del WEC, era chiaro che Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde avrebbero guidato ciascuno una M Hybrid V8. Ora è stato confermato che Raffaele Marciello e Marco Wittmann affiancheranno Vanthoor nella vettura numero 15. Robin Frijns e René Rast affiancheranno Sheldon van der Linde nella vettura n. 20.

Lo schieramento non riserva particolari sorprese. In particolare, il nuovo arrivato Marciello era atteso nell'abitacolo della hypercar. "Non vedo l'ora di affrontare questa grande sfida insieme al BMW M Team WRT", spiega. "Competere per vittorie e titoli nel FIA WEC con così tanti grandi costruttori è esattamente la sfida che speravo. Dopo anni di rivalità in pista, è fantastico guidare insieme a Dries Vanthoor. Avere con me una leggenda di BMW M Motorsport come Marco Wittmann è fantastico. Spero di poter imparare da entrambi".