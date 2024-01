BMW finaliza os pilotos dos hipercarros do WEC

O recém-chegado Raffaele Marciello conduz um BMW M Hybrid V8 no FIA WEC juntamente com Marco Wittmann e Dries Vanthoor. Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde estão no carro irmão.

Como é sabido, a BMW está de volta às corridas de protótipos desde 2023. Os bávaros entraram na série americana IMSA com dois M Hybrid V8. O programa será ainda mais alargado para a época de 2024, uma vez que dois BMW M Hybrid V8 irão também competir no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC). Serão inscritos pela equipa belga WRT. A BMW anunciou agora, finalmente, o alinhamento completo de pilotos.

Desde que a lista de inscritos para 2024 foi anunciada pelo WEC, ficou claro que Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde iriam conduzir um M Hybrid V8. Foi agora confirmado que Raffaele Marciello e Marco Wittmann irão alinhar juntamente com Vanthoor no carro #15. Robin Frijns e René Rast juntar-se-ão a Sheldon van der Linde no carro #20.

O alinhamento não apresenta nenhuma surpresa em particular. O recém-chegado Marciello, em particular, era esperado no cockpit do hipercarro. "Estou realmente ansioso por enfrentar este grande desafio em conjunto com a BMW M Team WRT", explica. "Competir por vitórias e títulos no FIA WEC com tantos fabricantes importantes é exatamente o desafio que eu esperava. Depois de anos como rivais na pista de corrida, é ótimo estar agora a conduzir em conjunto com Dries Vanthoor. Ter uma lenda da BMW M Motorsport como Marco Wittmann comigo é fantástico. Espero poder aprender com ambos".