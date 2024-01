Ces pilotes conduisent les deux Ford Mustang en WEC

Proton Competition a annoncé les six pilotes pour les deux Ford Mustang GT3 de la saison 2024 du championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC). C'est la première fois cette année que l'équipe d'Ummendorf roule avec Ford.

Pour la saison 2024, le FIA WEC aura un visage partiellement différent. Les LMP2 ne seront plus autorisées (en dehors des 24h du Mans) et les GT3 remplaceront les GTE en fin de peloton. La classe s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. La présence des deux Ford Mustang GT3 a maintenant été confirmée.

Les deux muscle-cars américaines seront prises en charge par l'équipe allemande Proton Competition. Ryan Hardwick, Zacharie Robichon et Ben Barker seront au volant. Ils se partageront la Mustang numéro 77, tandis que Giorgio Roda, Mikkel O. Pedersen et Dennis Olsen mettront les gaz dans la voiture sœur numéro 88.

"Nous entrons dans une nouvelle ère avec des pilotes forts qui font partie de la famille Proton depuis longtemps et qui connaissent très bien notre équipe", explique le propriétaire de l'équipe Christian Ried. "Ils ont une grande expérience de différentes séries de courses et nous aideront à réussir dans ce championnat avec notre nouveau partenaire Ford".

Christian Ried ne sera donc plus dans le cockpit du WEC en 2024. Il était engagé dans le WEC depuis la saison 2012 et faisait donc déjà pour ainsi dire partie de l'inventaire de la liste de départ. Cette année, il se concentrera donc davantage sur les tâches dans le box et au poste de commande. Il aura certainement du pain sur la planche, car Proton engage également une Porsche 963 dans la catégorie hypercar du WEC.