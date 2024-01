Estes pilotos conduzem os dois Ford Mustangs no WEC

A Proton Competition anunciou os seis pilotos para os dois Ford Mustang GT3 na época de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC). A equipa de Ummendorf está a correr com a Ford pela primeira vez este ano.

O FIA WEC terá uma face parcialmente diferente na época de 2024. Os carros LMP2 deixarão de ser permitidos (fora das 24 Horas de Le Mans) e os carros GT3 substituirão os carros GTE no final do pelotão. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram inscritas com dois carros cada. O alinhamento dos dois Ford Mustang GT3 foi agora confirmado.

Os dois muscle cars americanos serão conduzidos pela equipa alemã Proton Competition. Ryan Hardwick, Zacharie Robichon e Ben Barker estarão ao volante. Eles partilharão o Mustang #77, enquanto Giorgio Roda, Mikkel O. Pedersen e Dennis Olsen irão a todo o gás no carro irmão #88.

"Estamos a iniciar a nova era com pilotos fortes que fazem parte da família Proton há muito tempo e que conhecem muito bem a nossa equipa", explica o proprietário da equipa, Christian Ried. "Eles têm uma vasta experiência em várias séries de corridas e vão ajudar-nos a ter sucesso neste campeonato com o nosso novo parceiro Ford."

Christian Ried deixará, portanto, de estar no cockpit do WEC em 2024. Ele tem competido no WEC desde a época de 2012 e, por conseguinte, já fazia parte da lista de partida, por assim dizer. Este ano, vai concentrar-se mais nas suas funções nas boxes e no posto de comando. Tem certamente muito que fazer, uma vez que a Proton também tem um Porsche 963 na classe dos hipercarros do WEC.