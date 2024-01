Peugeot cambia las parejas de pilotos para el FIA WEC de 2024

Peugeot volverá a competir con dos 9X8 en la categoría de hipercoches del FIA WEC en la temporada 2024. En un principio, hubo un ajuste en la alineación de pilotos en invierno. El estadounidense Gustavo Menezes fue apartado de la escudería. Su lugar lo ocupará Stoffel Vandoorne, que ya fue piloto reserva de Peugeot el año pasado. El equipo francés también ha decidido modificar ligeramente las parejas de pilotos de los dos 9X8.

Vandoorne pilotará el coche #94 junto a Loïc Duval y Paul di Resta. El escocés di Resta estaba anteriormente en el coche hermano con el #93. A partir de 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen y Jean-Eric Vergne competirán en el #93. El suizo Müller condujo anteriormente el #94, por lo que él y di Resta se han subido al coche, por así decirlo. Malthe Jakobsen también ha sido confirmado como piloto reserva. El joven danés ya formaba parte de la escudería en 2023, pero aún tenía el estatus de piloto junior.

"El nivel en el FIA WEC es tan alto que no puedes permitirte descuidar ningún aspecto, y por eso hemos estado trabajando en la temporada baja para mejorar siempre que podamos", dijo Olivier Jansonnie (Director Técnico de Peugeot Sport). "La composición del equipo es una parte importante del rompecabezas y, tras estudiar los datos de las carreras y los tests, estábamos convencidos de que podíamos afinar las alineaciones. Tenemos la suerte de contar con seis pilotos de gran talento, así que decidimos optimizar cada coche agrupando a los pilotos según sus preferencias de configuración, con el objetivo de ofrecer un mejor rendimiento."

Peugeot lleva compitiendo con el 9X8 en el FIA WEC desde mediados de la temporada 2022. Hasta ahora no ha habido grandes éxitos. Hay algunos indicios de que podría haber una actualización del vehículo en el transcurso del año. Esto incluiría también un tipo de alerón trasero. Hasta ahora, los 9X8 han sido los únicos hipercoches del WEC que han corrido sin alerón trasero. Sin embargo, Peugeot aún no ha confirmado la actualización. Tampoco está claro cuándo podría utilizarse en competición, pero probablemente no en el inicio de la temporada 2024, el 2 de marzo en Qatar.