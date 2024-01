Peugeot modifie les paires de pilotes pour le FIA WEC en 2024

Le Suisse Nico Müller pilotera désormais la Peugeot 9X8 avec Mikkel Jensen et Jean-Eric Vergne pour la saison 2024 du WEC. Paul di Resta passe dans la voiture sœur avec Loïc Duval et le nouveau pilote à plein temps Stoffel Vandoorne.

Peugeot participera à nouveau à la saison 2024 avec deux 9X8 dans la catégorie hypercar du FIA WEC. La liste des pilotes a d'abord fait l'objet d'un ajustement durant l'hiver. L'Américain Gustavo Menezes a été retiré de la liste. C'est Stoffel Vandoorne, qui était déjà pilote de réserve chez Peugeot l'an dernier, qui prend sa place. Les Français ont également décidé de modifier légèrement les combinaisons de pilotes des deux 9X8.

Vandoorne roulera dans la voiture n°94 aux côtés de Loïc Duval et Paul di Resta. Jusqu'à présent, l'Écossais di Resta roulait dans la voiture sœur n°93. À partir de 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen et Jean-Eric Vergne prendront le volant de la #93. Le Suisse Müller était auparavant dans la #94, ce qui signifie qu'il a pour ainsi dire plongé dans la voiture avec di Resta. De plus, Malthe Jakobsen a été confirmé comme pilote de réserve. Le jeune Danois faisait déjà partie de l'équipe en 2023, mais il avait alors encore le statut de pilote junior.

"Les standards du FIA WEC sont si élevés que vous ne pouvez pas vous permettre de négliger un quelconque aspect, et c'est pourquoi nous avons travaillé pendant l'intersaison pour nous améliorer partout où nous le pouvions", a déclaré Olivier Jansonnie (directeur technique de Peugeot Sport). "La composition des équipes est une pièce importante du puzzle et après avoir étudié les données de course et d'essais, nous étions convaincus que nous pouvions affiner les compositions. Nous avons la chance d'avoir six pilotes de grand talent, nous avons donc décidé d'optimiser chaque voiture en regroupant les pilotes en fonction de leurs préférences de réglages, dans le but de fournir une meilleure performance".

Peugeot est déjà engagé dans le FIA WEC avec la 9X8 depuis le milieu de la saison 2022. Jusqu'à présent, aucun grand succès n'a été enregistré. Tout laisse à penser qu'une mise à jour de la voiture pourrait intervenir dans le courant de l'année. Celle-ci comprendrait également une sorte d'aileron arrière. Jusqu'à présent, les 9X8 étaient les seules hypercars du WEC à rouler sans aileron arrière. Mais Peugeot n'a toujours pas confirmé cette mise à jour. De plus, on ne sait toujours pas quand elle pourrait être utilisée en course - mais probablement pas encore lors de l'ouverture de la saison 2024 le 2 mars au Qatar.