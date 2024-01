Peugeot cambia le coppie di piloti per il FIA WEC del 2024

Peugeot tornerà a competere con due 9X8 nella classe hypercar del FIA WEC nella stagione 2024. Inizialmente, durante l'inverno, è stata apportata una modifica alla formazione dei piloti. Lo statunitense Gustavo Menezes è stato rimosso dalla squadra. Il suo posto sarà preso da Stoffel Vandoorne, già pilota di riserva della Peugeot lo scorso anno. Il team francese ha deciso di modificare leggermente anche le coppie di piloti delle due 9X8.

Vandoorne guiderà la vettura numero 94 insieme a Loïc Duval e Paul di Resta. Lo scozzese di Resta era precedentemente sulla vettura gemella #93. Dal 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne gareggeranno con la vettura #93. Lo svizzero Müller ha guidato in precedenza la #94, quindi lui e di Resta si sono tuffati nella vettura, per così dire. Anche Malthe Jakobsen è stato confermato come pilota di riserva. Il giovane danese faceva già parte della squadra nel 2023, ma aveva ancora lo status di pilota junior.

"Il livello del FIA WEC è così alto che non ci si può permettere di trascurare alcun aspetto, ed è per questo che abbiamo lavorato nella bassa stagione per migliorare ovunque fosse possibile", ha dichiarato Olivier Jansonnie (Direttore Tecnico di Peugeot Sport). "La composizione della squadra è una parte importante del puzzle e dopo aver studiato i dati delle gare e dei test, eravamo convinti di poter perfezionare gli schieramenti. Abbiamo la fortuna di avere sei piloti di grande talento, quindi abbiamo deciso di ottimizzare ogni vettura raggruppando i piloti in base alle loro preferenze di assetto, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni."

Peugeot corre con la 9X8 nel FIA WEC dalla metà della stagione 2022. Finora non ci sono stati grandi successi. Ci sono alcune indicazioni che indicano che potrebbe esserci un aggiornamento del veicolo nel corso dell'anno. Questo includerebbe anche un tipo di ala posteriore. Finora, le 9X8 sono state le uniche hypercar del WEC a correre senza ala posteriore. Tuttavia, Peugeot non ha ancora confermato l'aggiornamento. Inoltre, non è ancora chiaro quando potrebbe essere utilizzata in gara, ma probabilmente non all'apertura della stagione 2024 in Qatar il 2 marzo.