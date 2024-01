A Peugeot muda a equipa de pilotos para o FIA WEC em 2024

O piloto suíço Nico Müller vai agora conduzir o Peugeot 9X8 com Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne na época de 2024 do WEC. Paul di Resta passa para o carro irmão com Loïc Duval e o novo piloto a tempo inteiro Stoffel Vandoorne.

A Peugeot vai voltar a competir com dois 9X8 na classe dos hipercarros do FIA WEC na época de 2024. Inicialmente, houve um ajuste no alinhamento de pilotos durante o inverno. O americano Gustavo Menezes foi retirado da equipa. O seu lugar será ocupado por Stoffel Vandoorne, que já era piloto de reserva da Peugeot no ano passado. A equipa francesa decidiu também modificar ligeiramente os pares de pilotos dos dois 9X8.

Vandoorne vai conduzir o carro #94 ao lado de Loïc Duval e Paul di Resta. O escocês di Resta estava anteriormente no carro irmão com o #93. A partir de 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne vão competir no carro #93. O suíço Müller conduziu anteriormente o #94, pelo que ele e di Resta mergulharam no carro, por assim dizer. Malthe Jakobsen também foi confirmado como piloto de reserva. O jovem dinamarquês já fazia parte da equipa em 2023, mas ainda tinha o estatuto de piloto júnior.

"O nível do FIA WEC é tão elevado que não se pode dar ao luxo de negligenciar qualquer aspeto, e é por isso que temos trabalhado na época baixa para melhorar sempre que possível", disse Olivier Jansonnie (Diretor Técnico da Peugeot Sport). "A composição da equipa é uma parte importante do puzzle e, depois de estudar os dados das corridas e dos testes, ficámos convencidos de que podíamos aperfeiçoar os alinhamentos. Temos a sorte de ter seis pilotos altamente talentosos, por isso decidimos otimizar cada carro, agrupando os pilotos de acordo com as suas preferências de configuração, com o objetivo de proporcionar um melhor desempenho."

A Peugeot tem estado a competir com o 9X8 no FIA WEC desde meados da temporada de 2022. Até à data, não se registaram grandes sucessos. Há algumas indicações de que poderá haver uma atualização do veículo no decorrer do ano. Isso também incluiria um tipo de asa traseira. Até à data, os 9X8 foram os únicos hipercarros do WEC a correr sem asa traseira. No entanto, a Peugeot ainda não confirmou a atualização. Também ainda não é claro quando poderá ser utilizado nas corridas - mas provavelmente ainda não na abertura da época de 2024 no Qatar, a 2 de março.