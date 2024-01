D'station Racing confirme ses pilotes pour le FIA WEC 2024

Comme on le sait, les voitures GT3 feront leur entrée dans le FIA WEC en 2024. La catégorie s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. Le programme d'Aston Martin est mené par deux écuries de course. Il s'agit de The Heart of Racing et de D'station Racing, les deux équipes collaborant techniquement avec Prodrive.

D'station Racing a maintenant confirmé qui prendra place dans le cockpit de la Vantage GT3. Le pilote d'usine Marco Sørensen est à la tête de l'équipe. Le Danois participe régulièrement au WEC depuis de nombreuses années, mais il a fait une pause l'année dernière. Il est néanmoins considéré comme extrêmement rapide. Il a également été impliqué dans le développement de la dernière Vantage GT3.

"Après une année d'absence du WEC, je suis très heureux d'être de retour dans le championnat. Nous l'avons gagné trois fois par le passé, ce n'est donc pas un secret que j'aime ce championnat", a déclaré Sørensen. "Ce sera une saison intéressante avec la nouvelle Aston Martin et il y a beaucoup à apprendre".

Ses deux coéquipiers seront (pour les courses WEC standard) les deux Français Erwan Bastard et Clément Mateu. Bastard est surtout connu dans le sport GT4 ; Mateu plutôt dans la Porsche Cup. Mais tous deux ont déjà acquis de l'expérience en GT3. Mais Mateu ne sera pas dans le cockpit des 24h du Mans, point culminant de la saison. Le propriétaire de l'équipe, Satoshi Hoshino, prendra lui-même le volant.

"En raison de conflits d'horaires, je ne peux pas participer à l'ensemble de la saison du championnat du monde d'endurance, mais je suis très heureux de pouvoir participer à ma cinquième course de 24 heures du Mans", déclare Hoshino. "C'est un honneur pour moi de voir notre équipe représenter Aston Martin dans la nouvelle ère du LMGT3. Notre objectif est de nous battre en tête du championnat avec notre formidable équipe de pilotes composée de Marco, Erwan et Clément". La saison 2024 du FIA WEC débutera le 2 mars au Qatar.