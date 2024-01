D'station Racing conferma i piloti per il FIA WEC 2024

Come è noto, le vetture GT3 faranno il loro debutto nel FIA WEC nel 2024. La classe si chiamerà LMGT3. I nove marchi Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche sono stati autorizzati con due vetture ciascuno. Il programma di Aston Martin sarà gestito da due scuderie. Si tratta di The Heart of Racing e D'station Racing, entrambi i team collaboreranno tecnicamente con Prodrive.

D'station Racing ha ora confermato chi sarà nell'abitacolo della Vantage GT3. La formazione sarà guidata dal pilota ufficiale Marco Sørensen. Il danese ha gareggiato regolarmente nel WEC per diversi anni, ma si è preso una pausa dal WEC lo scorso anno. Tuttavia, è considerato estremamente veloce. Ha partecipato anche allo sviluppo dell'ultima Vantage GT3.

"Dopo un anno di assenza dal WEC, sono felice di tornare nel campionato. In passato abbiamo vinto tre volte, quindi non è un segreto che questo campionato mi piaccia", ha dichiarato Sørensen. "Sarà una stagione interessante con la nuova Aston Martin e ci sarà molto da imparare".

I suoi due compagni di squadra (nelle gare standard del WEC) saranno i due francesi Erwan Bastard e Clément Mateu. Bastard è noto soprattutto per le gare GT4, mentre Mateu per la Porsche Cup. Tuttavia, entrambi hanno maturato esperienza in GT3. Tuttavia, Mateu non sarà nell'abitacolo per l'evento clou della stagione, la 24 Ore di Le Mans. Il proprietario del team Satoshi Hoshino prenderà il volante da solo.

"A causa di conflitti di programmazione, non potrò prendere parte all'intera stagione del Campionato Mondiale Endurance, ma sono molto felice di poter partecipare alla mia quinta 24 Ore di Le Mans", ha dichiarato Hoshino. "Sono onorato che il nostro team rappresenti Aston Martin nella nuova era della LMGT3. Il nostro obiettivo è quello di lottare ai vertici del campionato insieme alla nostra grande formazione di piloti, composta da Marco, Erwan e Clément." La stagione 2024 del FIA WEC prenderà il via il 2 marzo in Qatar.