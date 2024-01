D'station Racing confirma pilotos para o FIA WEC 2024

A equipa de corridas do Japão vai contar com o piloto de fábrica da Aston Martin, Marco Sørensen, na época de 2024. Será utilizado um novo Aston Martin Vantage GT3. O proprietário da equipa, Satoshi Hoshino, também correrá em Le Mans.

Como é sabido, os veículos GT3 farão a sua estreia no FIA WEC em 2024. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram autorizadas com dois carros cada. O programa da Aston Martin será gerido por duas equipas de corrida. Trata-se da The Heart of Racing e da D'station Racing, sendo que ambas as equipas cooperam tecnicamente com a Prodrive.

A D'station Racing confirmou agora quem estará no cockpit do Vantage GT3. A equipa será liderada pelo piloto de fábrica Marco Sørensen. O dinamarquês competiu regularmente no WEC durante vários anos, mas fez uma pausa no WEC no ano passado. No entanto, é considerado extremamente rápido. Esteve também envolvido no desenvolvimento do mais recente Vantage GT3.

"Depois de um ano afastado do WEC, estou muito satisfeito por estar de volta ao campeonato. Já o ganhámos três vezes no passado, por isso não é segredo que gosto deste campeonato," disse Sørensen. "Vai ser uma época interessante com o novo Aston Martin e há muito para aprender."

Os seus dois companheiros de equipa (nas corridas normais do WEC) serão os dois franceses Erwan Bastard e Clément Mateu. Bastard é conhecido principalmente pelas corridas de GT4; Mateu mais pela Taça Porsche. No entanto, ambos também ganharam experiência em GT3. No entanto, Mateu não estará no cockpit para o ponto alto da época, as 24 Horas de Le Mans. O proprietário da equipa, Satoshi Hoshino, vai assumir o volante.

"Devido a conflitos de agenda, não posso participar em toda a época do Campeonato do Mundo de Resistência, mas estou muito feliz por poder competir na minha quinta 24 Horas de Le Mans," diz Hoshino. "Sinto-me honrado por a nossa equipa representar a Aston Martin na nova era do LMGT3. O nosso objetivo é lutar no topo do campeonato juntamente com o nosso excelente alinhamento de pilotos, Marco, Erwan e Clément." A temporada de 2024 do FIA WEC arranca a 2 de março no Qatar.