Manthey annonce des pilotes pour les deux Porsche en WEC

L'écurie allemande fera son retour au Championnat du monde des voitures de sport (FIA WEC) en 2024 et présentera deux Porsche 911 GT3 R avec deux équipes partenaires. Les six pilotes sont désormais connus.

La saison 2024 du FIA WEC aura une saveur légèrement différente, notamment parce que des voitures GT3 seront engagées pour la première fois. La catégorie s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. Comme on le sait, le programme de Porsche est mené par Manthey. Pour ce faire, l'écurie si connue s'est associée à deux autres équipes : EMA d'Australie et Pure Rxcing de Lituanie.

Manthey n'est pas une inconnue dans le WEC. De 2013 à 2022, les Meuspathiens ont effectué la mission d'usine de Porsche dans la catégorie GTE-Pro de l'époque avec la si spectaculaire 911 RSR. En 2023, Manthey a fait une pause dans le WEC - mais n'est bien sûr pas resté inactif. Elle a par exemple remporté le titre en DTM. Le retour au championnat du monde est désormais possible.

Les deux pilotes convoqués pour le WEC sont désormais connus. La voiture portant le numéro de départ #91 porte la désignation Manthey EMA et sera pilotée par Richard Lietz, Morris Schuring et Yasser Shahin. "J'ai été très heureux d'avoir l'opportunité de participer au WEC avec Manthey EMA. Je pense que le sport GT3 va connaître un essor encore plus important grâce au WEC et aux 24 Heures du Mans et c'est formidable d'en faire partie", a déclaré Lietz, pilote d'usine. "Nous ferons de notre mieux et nous espérons nous battre pour des places sur le podium et même pour l'une ou l'autre victoire". La #92, qui se présente sous la candidature Manthey PureRxcing, sera conduite par Klaus Bachler, Alex Malykhin et Joel Sturm.

"Après les années passées ensemble avec Porsche dans le FIA WEC, nous sommes très heureux d'avoir trouvé deux partenaires solides avec EMA Motorsport et Pure Rxcing pour revenir dans cette série de courses", déclare le directeur général Nicolas Raeder. "Notre objectif est clair : nous voulons renouer avec nos succès et courir pour les victoires et le championnat. Avec 18 voitures, la nouvelle grille de départ de la LMGT3 promet des courses captivantes et une lutte serrée au championnat. Nous sommes heureux d'être présents dès le début du nouveau départ de la LMGT3 dans le WEC et nous sommes impatients de voir ce que cette année nous réserve".