Manthey annuncia i piloti per entrambe le Porsche nel WEC

La stagione 2024 avrà un sapore leggermente diverso nel FIA WEC, in parte perché le auto GT3 saranno presenti sulla griglia per la prima volta. La classe si chiamerà LMGT3. I nove marchi Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche sono stati approvati con due vetture ciascuno. Come è noto, il programma Porsche sarà gestito da Manthey. A tal fine, la nota squadra corse ha unito le forze con altri due team: l'australiano EMA e il lituano Pure Rxcing.

Manthey non è nuovo al WEC. Dal 2013 al 2022, il team di Meuspath ha gestito la partecipazione di Porsche nell'allora classe GTE Pro con la spettacolare 911 RSR. Nel 2023, Manthey si è preso una pausa dal WEC, ma non è rimasto inattivo. Ad esempio, è riuscito a conquistare il titolo DTM. Ora segue il ritorno nel WEC.

Anche i due schieramenti di piloti per il WEC sono stati finalizzati. La vettura con il numero di partenza #91 correrà sotto la voce Manthey EMA e sarà guidata da Richard Lietz, Morris Schuring e Yasser Shahin. "Sono lieto di aver avuto l'opportunità di gareggiare nel WEC con Manthey EMA. Credo che le gare GT3 riceveranno un impulso ancora maggiore grazie al WEC e alla 24 Ore di Le Mans ed è fantastico farne parte", ha dichiarato il pilota ufficiale Lietz. "Faremo del nostro meglio e speriamo di lottare per il podio e per qualche vittoria". Klaus Bachler, Alex Malykhin e Joel Sturm guideranno la vettura #92, che gareggerà sotto il marchio Manthey PureRxcing.

"Dopo anni di collaborazione con Porsche nel FIA WEC, siamo lieti di aver trovato in EMA Motorsport e Pure Rxcing due partner forti per tornare in questa serie di gare", ha dichiarato l'amministratore delegato Nicolas Raeder. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo costruire sui nostri successi e competere per le vittorie e il campionato". Con 18 vetture, la nuova griglia LMGT3 promette gare emozionanti e una lotta serrata per il campionato. Siamo lieti di far parte del nuovo inizio della LMGT3 nel WEC fin dall'inizio e siamo entusiasti di vedere cosa ci riserverà quest'anno."