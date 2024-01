Manthey anuncia pilotos para os dois Porsches no WEC

A equipa de corridas da Alemanha vai regressar ao Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC) em 2024 e vai inscrever dois Porsche 911 GT3 Rs juntamente com duas equipas parceiras. Os seis pilotos já estão finalizados.

A época de 2024 vai ter um sabor ligeiramente diferente no FIA WEC - em parte porque os carros GT3 vão estar na grelha pela primeira vez. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram aprovadas com dois carros cada. Como é sabido, o programa Porsche será dirigido por Manthey. Para tal, a conhecida equipa de corridas juntou-se a duas outras equipas: a EMA da Austrália e a Pure Rxcing da Lituânia.

A Manthey não é estranha ao WEC. De 2013 a 2022, a equipa sediada em Meuspath dirigiu a entrada de fábrica da Porsche na então classe GTE Pro com o espetacular 911 RSR. Em 2023, Manthey fez uma pausa no WEC - mas não ficou inativo, é claro. Por exemplo, conseguiu conquistar o título do DTM. Agora, segue-se o passo de volta ao WEC.

As duas formações de pilotos para o WEC também já foram finalizadas. O carro com o número de partida #91 correrá sob a alçada da Manthey EMA e será conduzido por Richard Lietz, Morris Schuring e Yasser Shahin. "Fiquei muito contente por ter a oportunidade de competir no WEC com a Manthey EMA. Acredito que as corridas de GT3 vão ter um impulso ainda maior através do WEC e das 24 Horas de Le Mans e é ótimo fazer parte disso," disse o piloto de fábrica Lietz. "Vamos dar o nosso melhor e esperamos lutar por lugares no pódio e uma vitória ocasional." Klaus Bachler, Alex Malykhin e Joel Sturm irão conduzir o #92, que irá competir sob a bandeira Manthey PureRxcing.

"Após anos com a Porsche no FIA WEC, estamos muito satisfeitos por termos encontrado dois parceiros fortes na EMA Motorsport e na Pure Rxcing para regressar a esta série de corridas", afirma o Diretor-Geral Nicolas Raeder. "O nosso objetivo é claro: queremos dar continuidade aos nossos sucessos e competir pelas vitórias e pelo campeonato. Com 18 carros, a nova grelha da LMGT3 promete corridas emocionantes e uma luta renhida pelo campeonato. Estamos muito satisfeitos por fazer parte do novo arranque do LMGT3 no WEC desde o início e estamos entusiasmados por ver o que este ano nos reserva."