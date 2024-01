Andreas Roos (BMW) : "Nous sommes là pour gagner".

BMW entame ce week-end (départ samedi 19h40 CET) à Daytona sa deuxième saison IMSA avec un prototype LMDh. Dans cinq semaines, la première au championnat du monde (WEC) aura lieu au Qatar. Le directeur sportif Andreas Roos analyse la situation de départ dans un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Quelles leçons BMW a-t-elle tirées de sa première année avec la M Hybrid V8 en IMSA ?

Andreas Roos : "Notre voiture a été développée en 18 mois avec Dallara. Ici, il y a un an, aucun des quatre constructeurs n'avait encore vraiment fait le tri, tous étaient en phase d'apprentissage. Nos deux voitures ont tout de même terminé la course. Au cours de la saison, nous avons progressé assez rapidement et nous avons rapidement pu nous battre en tête. À Sebring, nous étions déjà sur le podium. La courbe d'apprentissage a été raide dans tous les domaines. Le paquet s'est soudé au cours de l'année. Mais nous savions que la saison serait difficile et nous avons relevé le défi. Nous avions encore des chances de remporter le championnat jusqu'à la dernière course. Il est clair que nous voulons encore nous améliorer cette année".

Qu'est-ce qui incite à l'optimisme ?

"L'amélioration de la saison dernière. L'équipe, les pilotes, les techniciens ont tous appris".

Dans quelle mesure l'équipe WEC profitera-t-elle de l'expérience IMSA en 2023 ?

"Beaucoup. Nous avons un échange étroit entre les équipes, nous avons aussi quelques collaborateurs qui travaillent dans les deux séries. Tout ce que nous trouvons ici est bien sûr immédiatement transmis à l'équipe WEC. Il y a un échange complètement ouvert. Plus les voitures roulent, plus tu en apprends. Les tests pour le WEC se déroulent déjà depuis six mois avec WRT".

Le rapprochement avec les collègues de WRT a-t-il été aussi rapide qu'espéré ?

"Nous avons déjà passé un an avec WRT en GT, plus six mois de préparation avec le LMDh, mais oui, il faudra du temps pour que tout fonctionne parfaitement".

Quels sont tes objectifs pour l'IMSA et le WEC ?

"BMW ne participe certainement pas aux deux séries pour l'idée olympique d'être présent. Nous voulons remporter des victoires en course et gagner des championnats. Ce sont des objectifs très clairs".

L'équipe de pilotes est restée pratiquement inchangée. Tu accordes donc de l'importance à la continuité ?

"Nous ne voulions pas mélanger les pilotes de manière hétéroclite. Eux aussi doivent apprendre à mieux se connaître et avoir le temps de le faire, également dans le travail avec les équipes ou les ingénieurs. L'une des paires IMSA est restée inchangée, dans l'autre voiture, Krohn a remplacé Farfus, mais cela était dû aux programmes et non aux performances de l'année précédente".

Dans le cadre GT, la superstar de l'équipe BMW est la légende de la moto Valentino Rossi. Comment se passe le travail avec lui ? Est-il un joueur d'équipe ou fait-il ressortir la star ?

"Si quelqu'un a été si souvent champion du monde de moto, ce n'est pas par hasard, mais parce que c'est un pilote extrêmement doué - et un travailleur méticuleux. Il le montre aussi chez nous dans son travail quotidien. Il examine toutes les données, les analyse, se concerte. Pour lui, il est également important d'être dans un environnement extrêmement fort. Il veut être le plus rapide, pas seulement dans l'équipe, mais dans tout le peloton. Et il a besoin de collègues forts pour se mesurer à eux. Lors du GT World Challenge, il a montré qu'il pouvait rivaliser avec les plus forts. Il profite de chaque occasion pour échanger étroitement. Il est tout le contraire d'une diva" !

Dans quelle mesure BMW va-t-il encore soutenir le sport client ?

"Dès que nous mettons des pilotes d'usine à la disposition d'équipes, il y a un soutien. Pour certains événements comme les 24 heures de Spa ou le Nürburgring, on regarde déjà de plus près ce que l'on peut faire. Mais tout cela reste distinct du sport automobile d'usine tel que nous le pratiquons ici".

La dernière victoire de BMW au Mans cette année remonte à 25 ans et avait alors constitué une petite surprise. Quelles sont les chances de la renouveler cette année ?

"Ce serait vraiment une belle histoire si, 25 ans après la victoire du V12 LMR, nous revenions au Mans dans la catégorie supérieure et que nous gagnions ! Mais là, avec neuf constructeurs, nous devons rester réalistes. Ils savent tous comment construire de superbes voitures, comment planifier leur engagement au Mans et comment réussir. Pour gagner au Mans, tout doit vraiment concorder".

Le championnat du monde d'endurance et Le Mans connaissent un boom. L'intérêt des constructeurs va-t-il durer longtemps ?

"Tous ceux qui y participent veulent gagner. Cela ne sera facile pour personne. Chacun doit être conscient qu'une victoire au Mans et un titre de champion du monde ne s'achètent pas. Il est important pour chaque constructeur de montrer qu'il maîtrise cette technologie et qu'il peut pratiquer le sport automobile au plus haut niveau. Il faut avoir une chance équitable et la saisir".

Combien d'essais de 24 heures - ou plus - BMW a-t-il prévu ?

"Nous avons déjà fait quelques essais d'endurance d'une nuit, il y en aura d'autres. Maintenant, Daytona est un test grandeur nature".

BMW a-t-il déjà envisagé un retour en Formule 1 lorsque le nouveau règlement a été fixé à partir de 2026 ?

"Non. La Formule 1 n'était pas à l'ordre du jour et ne l'est toujours pas".