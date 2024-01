Andreas Roos (BMW): "Siamo qui per vincere".

BMW entra nella sua seconda stagione IMSA con un prototipo LMDh a Daytona questo fine settimana (inizio sabato 19.40 CET). Tra cinque settimane, la prima del Campionato Mondiale Endurance (WEC) si svolgerà in Qatar. Il Direttore Sportivo Andreas Roos analizza la posizione di partenza in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Quali lezioni ha imparato BMW dal primo anno con la M Hybrid V8 nell'IMSA?

Andreas Roos: "La nostra auto è stata sviluppata con Dallara in 18 mesi. Un anno fa, nessuno dei quattro costruttori era ancora a posto, erano tutti in fase di apprendimento. Almeno entrambe le nostre vetture hanno terminato la gara. Nel corso della stagione abbiamo fatto progressi relativamente rapidi e siamo stati presto in lizza per le prime posizioni. A Sebring eravamo già sul podio. La curva di apprendimento è stata ripida in tutti i settori. Il pacchetto è cresciuto insieme nel corso dell'anno. Tuttavia, sapevamo che la stagione sarebbe stata impegnativa e abbiamo affrontato la sfida. Fino all'ultima gara avevamo ancora la possibilità di vincere il campionato. È chiaro che vogliamo migliorare quest'anno".

Quali sono i motivi di ottimismo?

"Il miglioramento rispetto alla scorsa stagione. La squadra, i piloti e i tecnici hanno imparato tutti".

Quanto beneficerà il team WEC dell'esperienza IMSA nel 2023?

"Molto. Abbiamo uno stretto scambio tra i team e abbiamo anche alcuni dipendenti che lavorano in entrambe le serie. Tutto ciò che scopriamo qui viene ovviamente trasmesso subito al team WEC. C'è uno scambio completamente aperto. Più si guidano le auto, più si impara. I test per il WEC vengono svolti insieme alla WRT già da sei mesi".

L'integrazione con i colleghi della WRT è stata rapida come sperava?

"Abbiamo già lavorato insieme a WRT nelle gare GT per un anno, più sei mesi di preparazione con la LMDh. Ma sì, ci vorrà del tempo prima che tutto funzioni alla perfezione".

Quali sono i vostri obiettivi per l'IMSA e il WEC?

"BMW non gareggia in entrambe le serie per l'idea olimpica di esserci. Vogliamo vincere gare e campionati. Sono obiettivi molto chiari".

La squadra di piloti rimane quasi invariata. Quindi date importanza alla continuità?

"Non volevamo rimescolare i piloti. Inoltre, devono conoscersi meglio e avere il tempo necessario per farlo, anche per lavorare con i team e gli ingegneri". Una coppia IMSA è rimasta invariata, Krohn ha sostituito Farfus sull'altra vettura, ma ciò è dovuto ai programmi e non alle prestazioni dell'anno scorso".

La squadra GT comprende la leggenda del motociclismo Valentino Rossi, la superstar del team BMW. Com'è lavorare con lui? È un giocatore di squadra o fa la star?

"Quando qualcuno vince così spesso il campionato mondiale di motociclismo, non è per caso, ma perché è un pilota di grande talento e un lavoratore meticoloso. Lo dimostra anche nel suo lavoro quotidiano con noi. Guarda tutti i dati, li analizza e si consulta con noi. Per lui è importante anche trovarsi in un ambiente estremamente forte. Vuole essere il più veloce, non solo della squadra, ma dell'intero settore. E ha bisogno di colleghi forti con cui competere. Nel GT World Challenge ha dimostrato di poter tenere il passo dei piloti più forti. Sfrutta ogni opportunità di interazione ravvicinata. È l'opposto di una diva!".

Quanto ancora BMW sosterrà le gare dei clienti?

"Non appena mettiamo a disposizione dei team di piloti professionisti, il supporto c'è. In alcuni eventi, come la 24 Ore di Spa o il Nürburgring, valutiamo più da vicino cosa possiamo fare. Ma tutto questo rimane distinto dal motorsport d'impresa come lo facciamo qui".

L'ultima vittoria di BMW a Le Mans risale a 25 anni fa e all'epoca fu un po' una sorpresa. Quante possibilità ci sono che si ripeta quest'anno?

"Sarebbe davvero una bella storia se dovessimo tornare a Le Mans nella massima categoria 25 anni dopo la vittoria del V12 LMR e vincere! Ma dobbiamo essere realistici con nove costruttori. Tutti sanno come costruire grandi auto, come pianificare la gara a Le Mans e come avere successo. Tutto deve davvero combaciare per vincere a Le Mans".

Il Campionato Mondiale Endurance e Le Mans stanno vivendo un boom. L'interesse dei costruttori durerà?

"Tutti quelli che gareggiano vogliono vincere. Non sarà facile per nessuno. Tutti devono rendersi conto che non si può comprare una vittoria a Le Mans o un titolo di campione del mondo. È importante che ogni costruttore dimostri di aver padroneggiato questa tecnologia e di poter competere nel motorsport ai massimi livelli. Bisogna avere un'occasione giusta e poi sfruttarla al meglio".

Quanti test di 24 ore - o più - ha in programma BMW?

"Abbiamo già fatto alcune prove di durata di una notte e ce ne saranno altre. Ora Daytona è un test di realtà".

BMW ha mai preso in considerazione un ritorno in Formula 1 quando sono stati definiti i nuovi regolamenti per il 2026?

"No. La Formula 1 non era un problema e non lo è tuttora".