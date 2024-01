Andreas Roos (BMW): "Estamos aqui para ganhar"

A BMW vai participar nas próximas 24 Horas de Daytona com dois M Hybrid V8 e vai também participar em toda a temporada IMSA. Para além disso, dois protótipos serão também inscritos no FIA WEC em 2024.

A BMW entra na sua segunda temporada IMSA com um protótipo LMDh em Daytona este fim de semana (início no sábado às 19h40 CET). Dentro de cinco semanas, a estreia no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) terá lugar no Qatar. O Diretor Desportivo Andreas Roos analisa a posição de partida numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Que lições é que a BMW retirou do primeiro ano com o M Hybrid V8 no IMSA?

Andreas Roos: "O nosso carro foi desenvolvido com a Dallara num espaço de 18 meses. Há um ano atrás, nenhum dos quatro construtores estava devidamente definido, estavam todos em fase de aprendizagem. Pelo menos, ambos os nossos carros terminaram a corrida. Fizemos progressos relativamente rápidos ao longo da época e em breve estávamos a lutar na frente. Já tínhamos subido ao pódio em Sebring. A curva de aprendizagem foi acentuada em todas as áreas. O conjunto cresceu em conjunto ao longo do ano. No entanto, sabíamos que a época seria exigente e estivemos à altura do desafio. Ainda tínhamos uma hipótese de ganhar o campeonato até à última corrida. É evidente que queremos melhorar este ano".

Quais são os motivos de otimismo?

"A melhoria registada na última época. A equipa, os pilotos e os técnicos aprenderam todos."

Em que medida é que a equipa do WEC vai beneficiar da experiência do IMSA em 2023?

"Muito. Temos um intercâmbio estreito entre as equipas e também temos alguns funcionários que trabalham em ambas as séries. Tudo o que descobrimos aqui é obviamente transmitido de imediato à equipa do WEC. Há um intercâmbio totalmente aberto. Quanto mais se conduzem os carros, mais se aprende. Os testes para o WEC estão a decorrer em conjunto com a WRT há seis meses."

A integração com os teus colegas da WRT foi tão rápida como esperavas?

"Já estamos juntos com a WRT nas corridas de GT há um ano, mais seis meses de preparação com o LMDh. Mas sim, vai demorar algum tempo até que tudo corra na perfeição."

Quais são os vossos objectivos para o IMSA e o WEC?

"A BMW não está certamente a competir em ambas as séries pela ideia olímpica de lá estar. Queremos ganhar corridas e campeonatos. Esses são objectivos muito claros."

O plantel de pilotos mantém-se praticamente inalterado. Então valorizam a continuidade?

"Não queríamos baralhar os pilotos. Eles também devem conhecer-se melhor e ter tempo para o fazer, incluindo o trabalho com as equipas e os engenheiros. Uma equipa IMSA manteve-se inalterada, Krohn substituiu Farfus no outro carro, mas isso deveu-se aos programas e não ao desempenho do ano passado."

A equipa GT inclui a lenda do motociclismo Valentino Rossi, a super estrela da equipa BMW. Como é que é trabalhar com ele? Ele é um jogador de equipa ou faz de estrela?

"Quando alguém ganha o campeonato do mundo de motociclismo tantas vezes, não é por acaso, mas porque é um piloto extremamente talentoso - e um trabalhador meticuloso. Ele também mostra isso no seu trabalho diário connosco. Ele olha para todos os dados, analisa-os e consulta-nos. Também é importante para ele estar num ambiente extremamente forte. Ele quer ser o mais rápido, não apenas na equipa, mas em todo o campo. E precisa de colegas fortes para competir com ele. Ele mostrou no GT World Challenge que consegue acompanhar os pilotos mais fortes. Ele aproveita todas as oportunidades para uma interação próxima. Ele é o oposto de uma diva!"

Quanto mais é que a BMW vai apoiar as corridas de clientes?

"Assim que fornecemos equipas de pilotos de trabalho, há apoio. Em alguns eventos, como as 24 Horas de Spa ou Nürburgring, analisamos mais de perto o que podemos fazer. Mas tudo isto permanece distinto do desporto motorizado de fábrica, tal como o fazemos aqui."

A última vitória da BMW em Le Mans este ano foi há 25 anos e, na altura, foi uma surpresa. Quais são as hipóteses de uma repetição este ano?

"Seria uma história fantástica se voltássemos a Le Mans na categoria principal, 25 anos após a vitória do V12 LMR, e ganhássemos! Mas temos de ser realistas com nove construtores. Todos eles sabem como construir grandes carros, como planear a corrida em Le Mans e como ser bem sucedidos. Tudo tem de se unir para vencer em Le Mans".

O Campeonato do Mundo de Resistência e Le Mans estão a viver um boom. O interesse dos construtores será duradouro?

"Todos os que competem querem ganhar. Não vai ser fácil para ninguém. Todos têm de perceber que não se pode comprar uma vitória em Le Mans ou um título de campeão do mundo. É importante que todos os fabricantes mostrem que dominam esta tecnologia e que podem competir no desporto automóvel ao mais alto nível. É preciso ter uma oportunidade justa e aproveitá-la ao máximo".

Quantos testes de 24 horas - ou mais - tem a BMW planeados?

"Já fizemos algumas corridas de resistência de uma noite e haverá mais. Agora Daytona é um teste real."

A BMW chegou a considerar um regresso à Fórmula 1 quando os novos regulamentos a partir de 2026 foram finalizados?

"Não. A Fórmula 1 não era uma questão e continua a não ser.