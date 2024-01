René Rast: "La preparación para el Campeonato del Mundo será ahora intensa"

René Rast tiene que "cambiar" una vez más respecto al año pasado. La 62ª edición de las 24 Horas de Daytona marca el inicio de una temporada completa de carreras de prototipos para el piloto oficial de BMW. No ve ningún problema en pasar de un coche GT3 a un prototipo: "No es la primera vez que lo hago. Llevo pilotando prototipos junto a GT3 o Fórmula E desde 2015. Cambiar de un lado a otro es casi una costumbre para mí, aunque siempre tenga que familiarizarme con cosas nuevas." Con más potencia y más carga aerodinámica, los prototipos también requieren un estilo de conducción diferente, admite Rast. Sin embargo, la sincronización de datos dentro del equipo BMW funciona a la perfección, "así que será más fácil para nosotros".

Rast compartirá el M Hybrid V8 en Daytona con los pilotos habituales Connor de Philippi (EE.UU.) y Nick Yelloly (GBR), así como con Maxime Martin (BEL). El cuarteto saldrá el sábado (19.40 CET) desde la cuarta posición de la parrilla. Tras diez años en Audi, Rast cambió a BMW de cara a la temporada 2023. "Por supuesto, conocía a toda la gente importante en Audi y sabía dónde ir con mis preocupaciones. Primero tuve que descubrirlo en BMW, pero no fue gran cosa. Los métodos de trabajo a muy alto nivel son casi idénticos".

Rast ya ha subido dos veces a lo más alto del podio como ganador de su clase en Daytona. Le gusta correr en EE.UU.: "Aquí hay grandes circuitos". Sin embargo, como padre de dos hijos (sus hijos tienen siete años y cuatro meses), "prefiero pasar más tiempo con mi familia. Y el programa del WRC es más amistoso que el del IMSA", afirma. Y añade con una sonrisa: "Duermo muy bien en casa, mi mujer menos. La pequeña está bastante despierta".

La preparación para la temporada del campeonato del mundo empieza realmente después de Daytona, "y será muy intensa para nosotros". El equipo WRT se beneficiará claramente de la experiencia de sus colegas de RLL, que ya corrieron con el M Hybrid V8 en Estados Unidos en 2023. Con nueve fabricantes en el WEC, es difícil hacer predicciones: "Definitivamente queremos ser capaces de ganar. Un título mundial no será realista en el primer año, pero queremos probarnos a nosotros mismos al máximo nivel", afirma el piloto de 37 años.

Todavía no se ha confirmado oficialmente si este año participará en un programa doble (WEC y DTM), ya que BMW aún no ha hecho ningún anuncio. Pero Rast dice con una sonrisa: "Por supuesto, como piloto quieres disputar tantas carreras como sea posible". Por cierto, Rast es considerado "austriaco" en Daytona y figura en las listas oficiales con la nacionalidad "AUT" y la bandera roja y blanca. Entonces, ¿conduce con carné austriaco? "No", dice con una sonrisa, "sigo teniendo carné alemán. Pero mi ciudad natal, Bregenz, probablemente se utilizó como referencia", explica.