René Rast : "La préparation au championnat du monde va maintenant être intensive".

René Rast doit une fois de plus "changer de braquet" par rapport à l'année dernière. Les 62e 24 Heures de Daytona marquent le début d'une saison complète en sport prototype pour le pilote d'usine BMW. Il ne voit aucun problème à passer d'une voiture GT3 à un prototype : "Ce n'est pas la première fois que je fais cela. Depuis 2015, je conduis des prototypes à côté de GT3 ou même de Formule E. Le fait de passer de l'un à l'autre est presque une habitude pour moi, même si je dois toujours m'adapter à nouveau". En raison d'une puissance et d'un appui plus importants, les prototypes nécessitent également un autre style de conduite, admet Rast. Mais au sein de l'équipe BMW, la comparaison des données fonctionne parfaitement, "ce sera donc aussi plus facile pour nous".

A Daytona, Rast partagera la M Hybrid V8 avec les pilotes titulaires Connor de Philippi (USA) et Nick Yelloly (GBR) ainsi que Maxime Martin (BEL). Le quatuor partira samedi (19h40 CET) de la quatrième place sur la grille de départ. Après dix ans chez Audi, Rast a rejoint BMW avant la saison 2023. "Il est clair que chez Audi, je connaissais toutes les personnes importantes et que je savais où aller avec des préoccupations. J'ai dû découvrir cela chez BMW, mais ce n'était pas une grosse affaire. Les méthodes de travail à très haut niveau sont presque identiques".

À Daytona, Rast est déjà monté deux fois sur la plus haute marche du podium en tant que vainqueur de sa catégorie. Il aime les courses aux États-Unis : "Il y a plusieurs superbes circuits ici". Seulement, en tant que père de deux enfants (leurs fils ont sept ans et quatre mois), "je préfère être plus souvent en famille. Et le programme du championnat du monde est plus convivial que celui de l'IMSA", dit-il. Et d'ajouter en souriant : "Je dors très bien à la maison, ma femme moins. Le petit est assez réveillé".

La préparation à la saison de championnat du monde commencera vraiment après Daytona, "et elle sera très intensive pour nous". Il est clair que l'équipe WRT profite de l'expérience de ses collègues de RLL, qui ont déjà roulé aux États-Unis en 2023 avec le M Hybrid V8. Avec neuf constructeurs dans le WEC, il est difficile de faire des prévisions : "Nous voulons en tout cas être capables de gagner. Un titre de champion du monde ne sera pas réaliste la première année, mais nous voulons faire nos preuves au plus haut niveau", estime le pilote de 37 ans.

Il n'est pas encore confirmé officiellement s'il participera cette année à un double programme (WEC et DTM), BMW attendant encore pour l'annoncer. Mais Rast déclare en souriant : "Bien sûr, en tant que pilote, tu veux participer à autant de courses que possible". Rast est d'ailleurs considéré comme "Autrichien" à Daytona, il figure sur les listes officielles avec la nationalité "AUT" et le drapeau rouge-blanc-rouge. Pilote-t-il donc avec une licence autrichienne ? "Non", répond-il en souriant, "toujours avec une licence allemande. Mais c'est probablement mon lieu de résidence, Bregenz, qui a été pris comme référence", explique-t-il.