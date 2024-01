René Rast: "La preparazione per il Campionato del Mondo sarà ora intensa".

René Rast deve "cambiare" ancora una volta rispetto all'anno scorso. La 62a 24 Ore di Daytona segna l'inizio di una stagione completa nelle gare di prototipi per il pilota ufficiale BMW. Non vede alcun problema nel passare da una vettura GT3 a un prototipo: "Non è la prima volta che lo faccio. Dal 2015 guido prototipi insieme a GT3 o Formula E. Passare da una vettura all'altra è quasi un'abitudine per me, anche se devo sempre familiarizzare con cose nuove". Con più potenza e più deportanza, i prototipi richiedono anche uno stile di guida diverso, ammette Rast. Tuttavia, la sincronizzazione dei dati all'interno del team BMW funziona perfettamente, "quindi sarà più facile per noi".

Rast condividerà la M Hybrid V8 a Daytona con i piloti abituali Connor de Philippi (USA) e Nick Yelloly (GBR) e Maxime Martin (BEL). Il quartetto partirà sabato (19.40 CET) dalla quarta posizione in griglia. Dopo dieci anni all'Audi, Rast è passato alla BMW in vista della stagione 2023. "Naturalmente conoscevo tutte le persone importanti dell'Audi e sapevo dove andare a parare con le mie preoccupazioni. In BMW ho dovuto scoprirlo per la prima volta, ma non è stato un grosso problema. I metodi di lavoro ad altissimo livello sono quasi identici".

Rast è già salito due volte sul gradino più alto del podio come vincitore di classe a Daytona. Gli piace correre negli Stati Uniti: "Qui ci sono dei circuiti fantastici". Tuttavia, essendo padre di due bambini (i suoi figli hanno sette anni e quattro mesi), "preferisco passare più tempo con la mia famiglia. E il programma WRC è più amichevole di quello IMSA", dice. E aggiunge con un sorriso: "A casa dormo molto bene, mia moglie meno. Il piccolo è piuttosto sveglio".

La preparazione per la stagione del campionato mondiale inizia davvero dopo Daytona, "e sarà molto intensa per noi". Il team WRT beneficerà chiaramente dell'esperienza dei colleghi di RLL, che hanno già corso con la M Hybrid V8 negli USA nel 2023. Con nove costruttori nel WEC, è difficile fare previsioni: "Vogliamo sicuramente essere in grado di vincere. Un titolo di campione del mondo non sarà realistico al primo anno, ma vogliamo dimostrare di essere ai massimi livelli", afferma il 37enne.

Se quest'anno parteciperà a un doppio programma (WEC e DTM) non è ancora stato confermato ufficialmente, poiché BMW sta ancora aspettando di fare un annuncio. Ma Rast dice con un sorriso: "Naturalmente, come pilota si vuole partecipare a quante più gare possibili". Per inciso, Rast è considerato un "austriaco" a Daytona e figura negli elenchi ufficiali con la nazionalità "AUT" e la bandiera bianca e rossa. Quindi sta guidando con una patente austriaca? "No", dice con un sorriso, "sempre con la patente tedesca. Ma la mia città natale, Bregenz, è stata probabilmente usata come riferimento", spiega.