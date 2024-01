René Rast: "A preparação para o Campeonato do Mundo será agora intensa"

O alemão vai competir na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) com o BMW M Hybrid V8 na classe dos hipercarros. Rast também participará nas 24 Horas de Daytona este fim de semana com o mesmo modelo.

René Rast tem de "mudar" mais uma vez em relação ao ano passado. A 62ª edição das 24 Horas de Daytona marca o início de uma época completa de corridas de protótipos para o piloto da BMW. Ele não vê qualquer problema em mudar de um carro GT3 para um protótipo: "Não é a primeira vez que faço isto. Tenho conduzido protótipos juntamente com GT3 ou Fórmula E desde 2015. Mudar de um lado para o outro é quase um hábito para mim, mesmo que tenha sempre de me familiarizar com coisas novas." Com mais potência e mais força descendente, os protótipos também requerem um estilo de condução diferente, admite Rast. No entanto, a sincronização de dados dentro da equipa BMW funciona perfeitamente, "por isso vai ser mais fácil para nós".

Rast vai partilhar o M Hybrid V8 em Daytona com os pilotos habituais Connor de Philippi (EUA) e Nick Yelloly (GBR), bem como Maxime Martin (BEL). O quarteto vai arrancar no sábado (19.40 CET) da quarta posição da grelha de partida. Depois de dez anos na Audi, Rast mudou para a BMW antes da temporada de 2023. "É claro que eu conhecia todas as pessoas importantes da Audi e sabia para onde ir com as minhas preocupações. Na BMW, tive de o descobrir primeiro, mas não foi nada de especial. Os métodos de trabalho a um nível muito elevado são quase idênticos".

Rast já subiu ao degrau mais alto do pódio duas vezes como vencedor da classe em Daytona. Ele gosta de correr nos EUA: "Há algumas pistas fantásticas aqui". No entanto, como pai de dois filhos (os seus filhos têm sete anos e quatro meses), "prefiro passar mais tempo com a minha família. E o programa do WRC é mais amigável do que o do IMSA", diz ele. E acrescenta com um sorriso: "Eu durmo muito bem em casa, a minha mulher menos. O mais pequeno está bastante alerta".

A preparação para a época do campeonato do mundo começa realmente depois de Daytona, "e vai ser muito intensa para nós". A equipa WRT beneficiará claramente da experiência dos seus colegas da RLL, que já correram com o M Hybrid V8 nos EUA em 2023. Com nove construtores no WEC, é difícil fazer previsões: "Queremos definitivamente ser capazes de ganhar. Um título de campeão mundial não será realista no primeiro ano, mas queremos provar o nosso valor ao mais alto nível", afirma o piloto de 37 anos.

Ainda não foi oficialmente confirmado se ele vai participar num programa duplo (WEC e DTM) este ano, uma vez que a BMW ainda está à espera de fazer um anúncio. Mas Rast diz com um sorriso: "É claro que, como piloto, queremos disputar o maior número de corridas possível". A propósito, Rast é considerado um "austríaco" em Daytona e aparece nas listas oficiais com a nacionalidade "AUT" e a bandeira vermelha e branca. Então, ele está a conduzir com uma licença austríaca? "Não", diz ele com um sorriso, "continuo com uma carta alemã. Mas a minha cidade natal, Bregenz, foi provavelmente utilizada como referência", explica.