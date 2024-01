O hipercarro Isotta Fraschini recebe homologação

A marca italiana quer competir no Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC) em 2024 com o Tipo 6 LMH Competizione e fazer frente às grandes fábricas na classe dos hipercarros. A próxima etapa foi agora alcançada.

Na época de 2024, o FIA WEC vai realmente começar a trabalhar. A classe dos hipercarros está muito bem preenchida com 19 veículos. Com a Peugeot, Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, Alpine, BMW e Lamborghini, estão envolvidas marcas bem conhecidas. Há também a Isotta Fraschini. Juntamente com a Michelotto Engineering, os italianos criaram um protótipo de acordo com as regras da LMH.

A Isotta Fraschini anunciou agora que o carro, denominado Tipo 6 LMH Competizione, recebeu a homologação e pode, por conseguinte, competir na época do WEC. Os passos finais para tal foram efectuados em Clermont-Ferrand (França). O Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione tem um motor V6 com uma cilindrada de três litros. Dispõe igualmente de um sistema híbrido no eixo dianteiro.

A equipa de corrida no circuito é a equipa francesa Duqueine Team. O veículo será conduzido por Alejandro Garcia, do México, e pelo francês Jean-Karl Vernay. Haverá também um terceiro piloto. A temporada 2024 do FIA WEC arranca a 2 de março no Qatar.