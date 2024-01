Josef Newgarden: El ganador de la Indy sueña con Le Mans

Sigue la "tradición" de muchos pilotos de Indycar de éxito en el camino hacia las 24 Horas de Daytona: por segunda vez, Josef Newgarden estará en acción para Porsche Penske Motorsport en la pista de resistencia de Florida este fin de semana, con gran placer y ambición, como dice el bicampeón de Indycar y actual poseedor del título de Indy 500 en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

"Pasar de la cabina de un Indycar a la de un prototipo es menos difícil de lo que podría pensarse. La mayor diferencia es probablemente que un Indycar te tienta a ir al límite absoluto. En un coche GTP, corres rápidamente el riesgo de 'pasarte'. Es un reto diferente. Un Indycar es técnicamente relativamente sencillo, mientras que un GTP es mucho más complicado y tecnológicamente avanzado", explica el piloto de 33 años. "Hay que mejorar constantemente un GTP, exige más del piloto. Pasan muchas cosas en segundo plano".

A Newgarden no le sorprende que el maratón de Daytona al principio de la temporada atraiga siempre a los mejores pilotos de Indycar: "Creo que todos los pilotos de carreras quieren triunfar aquí, igual que en Le Mans o Sebring. La Rolex 24 es casi como los Juegos Olímpicos, los mejores están aquí. Para mí no es diferente, siempre he aspirado a participar aquí".

¿Y cómo llegó el piloto de Penske Newgarden a involucrarse con Porsche Penske 2023 y ahora? "Hubo una cierta persistencia por mi parte, siempre estaba intentando averiguar qué pasaba con el proyecto. El equipo Penske es como una familia para mí, y Penske tiene una relación histórica con Porsche. Así que pedí la oportunidad de formar parte de este proyecto. Ahora intento justificar mi compromiso con una actuación impecable".

Si su trabajo principal en la serie Indycar se lo permite, Newgarden - cuyos antepasados son daneses (madre) y alemanes (padre) - quiere disputar más carreras de resistencia. Como casi todos los pilotos, también sueña con competir en Le Mans: "Espero que algún día se me presente esa oportunidad".

¿Y la Fórmula 1? "Tengo cierta relación con la Fórmula 1, pero no quiero darle publicidad. Me siento afortunado -y no es una frase vacía- de poder competir en el Campeonato Indycar. Allí lo tienes todo bajo control. Por eso quiero seguir pilotando Indycars".

El hecho de que haya más pilotos que pasan de la Fórmula 1 a la Indycars que viceversa no sorprende a Newgarden, "aunque haya habido cambios exitosos de la Indycars a la Fórmula 1, como Villeneuve o Montoya. El nivel de los mejores pilotos es más o menos el mismo. Pero la Fórmula 1 es mucho más un campeonato de constructores. En la Indycars, hay diferencias entre los equipos, pero no tanto en términos de tecnología". Por cierto, cuatro de los ganadores de la Indy 500 de las diez últimas carreras tienen pasado en la F1 (Montoya, Rossi, Sato, Ericsson).