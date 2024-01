Josef Newgarden : Le vainqueur d'Indy rêve du Mans

Il suit la "tradition" de nombreux pilotes d'Indycar couronnés de succès en route pour les 24 Heures de Daytona : pour la deuxième fois, Josef Newgarden entre en action ce week-end pour Porsche Penske Motorsport sur le circuit d'endurance de Floride - avec grand plaisir et beaucoup d'ambition, comme le dit le double champion d'Indycar et actuel détenteur du titre en Indy 500 dans un entretien avec SPEEDWEEK.com.

"Passer d'un cockpit Indycar à un prototype est moins difficile qu'on pourrait le croire. La plus grande différence est sans doute qu'une Indycar t'incite à aller jusqu'à la limite absolue. Dans une voiture GTP, tu cours vite le risque de 'l'écraser'. C'est un autre défi. Une Indycar est relativement simple techniquement, alors qu'une GTP est beaucoup plus compliquée et technologiquement plus avancée", explique le pilote de 33 ans. "Un GTP doit être amélioré en permanence, il exige plus du pilote. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en arrière-plan".

Le fait que le marathon de Daytona en particulier ait toujours attiré les meilleurs pilotes d'Indycar en début de saison n'est pas une surprise pour Newgarden : "Je pense que chaque pilote de course veut réussir ici au moins une fois, tout comme au Mans ou à Sebring. La Rolex 24 est presque comme les Jeux Olympiques, les meilleurs y sont présents. C'est pareil pour moi, j'ai toujours aspiré à y participer".

Et comment Newgarden, le pilote de Penske, est-il arrivé à s'engager pour Porsche Penske 2023 et maintenant ? "Il y a eu une certaine insistance de ma part, j'ai toujours essayé de savoir où en était le projet. L'équipe Penske est comme une famille pour moi, et Penske a une relation historique avec Porsche. J'ai donc demandé à faire partie de ce projet. J'essaie maintenant de justifier mon engagement par une performance sans faille".

Si son travail principal dans la série Indycar le lui permet, Newgarden - dont les ancêtres sont danois (mère) et allemand (père) - veut participer à d'autres courses d'endurance. Comme presque tous les pilotes, il rêve aussi de participer au Mans : "J'espère que cette chance se présentera un jour".

Et la Formule 1 ? "J'ai une certaine relation avec la Formule 1, mais je ne veux pas la rendre publique. Je me sens chanceux - et ce n'est pas une formule toute faite - de pouvoir participer au championnat Indycar. Tu y as tout sous ton contrôle. C'est pourquoi je veux continuer à courir en Indycars".

Le fait que davantage de pilotes passent de la Formule 1 à l'Indycar que l'inverse n'est pas une surprise pour Newgarden, "même s'il y a eu des passages réussis de l'Indycar à la Formule 1, comme pour Villeneuve ou Montoya. Le niveau des pilotes de pointe est à peu près le même. Mais la Formule 1 est beaucoup plus un championnat de constructeurs. En Indycars, il y a des différences entre les équipes, mais pas tellement au niveau technique". D'ailleurs, parmi les vainqueurs de l'Indy 500 des dix dernières courses, quatre ont un passé en F1 (Montoya, Rossi, Sato, Ericsson).