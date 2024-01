Josef Newgarden: Il vincitore di Indy sogna Le Mans

Sta seguendo la "tradizione" di molti piloti Indycar di successo sulla strada per la 24 Ore di Daytona: per la seconda volta, Josef Newgarden sarà in azione per Porsche Penske Motorsport sulla pista di durata in Florida questo fine settimana - con grande piacere e ambizione, come dice il due volte campione Indycar e attuale detentore del titolo Indy 500 in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

"Passare dall'abitacolo di una Indycar a quello di un prototipo è meno difficile di quanto si possa pensare. La differenza più grande è probabilmente che una Indycar ti invoglia ad andare al limite assoluto. In una GTP, invece, si corre subito il rischio di "esagerare". È una sfida diversa. Una Indycar è tecnicamente relativamente semplice, mentre una GTP è molto più complicata e tecnologicamente avanzata", spiega il 33enne. "Una GTP deve essere costantemente migliorata e richiede maggiori sforzi da parte del pilota. C'è molto da fare in background".

Non è una sorpresa per Newgarden che la maratona di Daytona all'inizio della stagione attiri sempre i migliori piloti Indycar: "Penso che ogni pilota voglia avere successo qui, proprio come a Le Mans o a Sebring. La Rolex 24 è quasi come le Olimpiadi, i migliori sono qui. Per me non è diverso, ho sempre aspirato a partecipare qui".

E come ha fatto il pilota Penske Newgarden a essere coinvolto con Porsche Penske 2023 e ora? "C'è stata una certa dose di perseveranza da parte mia, cercavo sempre di scoprire cosa stava succedendo con il progetto. Il Team Penske è come una famiglia per me, e Penske ha un rapporto storico con Porsche. Così ho chiesto di poter partecipare a questo progetto. Ora sto cercando di giustificare il mio impegno con una prestazione impeccabile".

Se il suo lavoro principale nella serie Indycar glielo consentirà, Newgarden - i cui antenati sono danesi (madre) e tedeschi (padre) - vuole partecipare ad altre gare di durata. Come quasi tutti i piloti, sogna anche di gareggiare a Le Mans: "Spero che un giorno mi si presenti questa opportunità".

E la Formula 1? "Ho un certo rapporto con la Formula 1, ma non voglio renderlo pubblico. Mi sento fortunato - e non è una frase vuota - a poter gareggiare nel campionato Indycar. Lì hai tutto sotto controllo. Ecco perché voglio continuare a guidare le Indycar".

Il fatto che siano più i piloti che passano dalla Formula 1 alla Indycar che viceversa non è una sorpresa per Newgarden, "anche se ci sono stati passaggi di successo dalla Indycar alla Formula 1, come Villeneuve o Montoya. Il livello dei piloti di punta è più o meno lo stesso. Ma la Formula 1 è molto più un campionato per costruttori. Nelle Indycar ci sono differenze tra i team, ma non tanto in termini di tecnologia". Per inciso, quattro dei vincitori della Indy 500 delle ultime dieci gare hanno un passato in F1 (Montoya, Rossi, Sato, Ericsson).