Josef Newgarden: O vencedor da Indy sonha com Le Mans



por Gerhard Kuntschik - Automatic translation from German

Porsche

O piloto da IndyCar vai competir na abertura da temporada de 2024 da série americana IMSA e disputar as 24 Horas de Daytona num Porsche 963. Josef Newgarden também gostaria de conduzir no ponto alto do WEC, as 24 Horas de Le Mans.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.