La Porsche 963 remporte les 24h de Daytona 2024 devant la Cadillac

Deux marques du FIA WEC ont dominé l'édition 2024 des 24 heures de Daytona. C'est finalement la Porsche 963 de Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell et la star de l'IndyCar Josef Newgarden qui s'est imposée.

Le FIA WEC est actuellement encore en pause hivernale. La saison 2024 débutera le 2 mars avec une course au Qatar. Mais le sport de prototypes a déjà eu lieu. En effet, le week-end dernier, les 24 heures de Daytona ont marqué l'ouverture de la saison de la série américaine IMSA. Comme dans le WEC, les grands prototypes y sont également autorisés. Alors que dans le WEC, ils courent dans la classe "Hypercar", l'IMSA appelle la classe supérieure "GTP".

Et effectivement, deux marques qui étaient déjà présentes dans le WEC l'année dernière ont dominé cette année à Daytona. C'est finalement la Porsche 963 de Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell et la star de l'IndyCar Josef Newgarden qui s'est imposée. Pour les Souabes, il s'agissait déjà du 19e triomphe lors de la classique en Floride orientale. La dernière fois qu'une Porsche est montée sur la plus haute marche du podium à Daytona, c'était en 2003. Pour l'équipe Penske, cette victoire est également historique. La dernière victoire de l'écurie traditionnelle aux 24 heures de Daytona remonte à 1969.

"Une journée fantastique pour toute l'organisation Porsche Penske Motorsport", a déclaré Roger Penske, fondateur et président de Penske Corporation. "Nos deux Porsche 963 étaient super rapides et, plus important encore, très fiables. L'équipe a transformé cela en notre première victoire aux 24 heures de Daytona depuis 1969. Félicitations à Porsche et à l'organisation Penske pour ce succès monumental".

En raison des nombreuses neutralisations/phases jaunes, le peloton est toujours resté très serré à Daytona, même en 2024. À la fin, la voiture en deuxième position (la Cadillac de Pipo Derani, Jack Aitken et Tom Blomqvist) n'avait que 2,112 secondes de retard sur le vainqueur. La lutte pour la victoire a connu un certain suspense, en particulier dans les dernières minutes de la course, mais le pilote de queue Blomqvist n'a pas pu empêcher la victoire de la Porsche.

Le podium a été complété par l'Acura de Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta et Jenson Button. En 2024, Acura continuera de courir avec son prototype uniquement dans la série IMSA et ne participera pas au WEC. La quatrième place à Daytona est revenue à la deuxième Porsche d'usine pilotée par Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Laurens Vanthoor et Kévin Estre.

Derrière les deux Porsche 963 privées de Proton Competition et JDC-Miller MotorSports, les deux BMW M Hybrid V8 ont pris les septième et huitième places. Les BMW ont réussi à rester dans le groupe de tête jusqu'à la nuit, mais ont ensuite connu des problèmes techniques. En 2024, BMW participera également au WEC avec deux prototypes en plus du programme IMSA.