La Porsche 963 vince la 24 Ore di Daytona 2024 davanti alla Cadillac

Il FIA WEC è attualmente ancora in pausa invernale. La stagione 2024 inizierà il 2 marzo con una gara in Qatar. Tuttavia, c'è già stato un po' di sport di prototipi. Lo scorso fine settimana, infatti, si è svolta l'apertura della stagione della serie americana IMSA, la 24 Ore di Daytona. Come nel WEC, anche qui sono ammessi i grandi prototipi. Mentre nel WEC questi corrono nella classe "Hypercar", l'IMSA chiama la classe superiore "GTP".

E in effetti, due marchi che già correvano nel WEC l'anno scorso hanno dominato quest'anno a Daytona. Alla fine ha vinto la Porsche 963 di Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell e la star della IndyCar Josef Newgarden. Si tratta del 19° trionfo per gli svevi alla classica della Florida orientale. L'ultima volta che una Porsche è salita sul gradino più alto del podio a Daytona è stato nel 2003. La vittoria è stata storica anche per il team Penske. L'ultima volta che la tradizionale squadra corse ha vinto la 24 Ore di Daytona è stato nel 1969.

"Una giornata fantastica per l'intera organizzazione Porsche Penske Motorsport", ha dichiarato Roger Penske, fondatore e presidente della Penske Corporation. "Le nostre due Porsche 963 erano superbamente veloci e, cosa più importante, molto affidabili. Il team ha tradotto tutto questo nella nostra prima vittoria alla 24 Ore di Daytona dal 1969. Congratulazioni a Porsche e all'organizzazione Penske per questo monumentale successo".

A causa delle numerose neutralizzazioni/fasi gialle, lo schieramento a Daytona è rimasto sempre vicino nel 2024. Alla fine, la seconda vettura (la Cadillac di Pipo Derani, Jack Aitken e Tom Blomqvist) si è piazzata a soli 2,112 secondi dal vincitore. La battaglia per la vittoria è stata piuttosto tesa, soprattutto negli ultimi minuti di gara, ma il pilota finale Blomqvist non è riuscito a impedire la vittoria della Porsche.

Il podio è stato completato dalle Acura di Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta e Jenson Button. Acura continuerà a correre con il suo prototipo solo nella serie IMSA nel 2024 e non parteciperà al WEC. Il quarto posto a Daytona è andato alla seconda Porsche ufficiale, guidata da Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Laurens Vanthoor e Kévin Estre.

Dietro le due Porsche 963 private di Proton Competition e JDC-Miller MotorSports, le due BMW M Hybrid V8 si sono classificate settima e ottava. Le BMW sono state in grado di tenere il passo del gruppo di testa fino a sera, ma poi hanno avuto problemi tecnici. BMW parteciperà al WEC anche nel 2024 con due prototipi, oltre al programma IMSA.