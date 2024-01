Porsche 963 vence as 24 Horas de Daytona de 2024 à frente da Cadillac

Duas marcas do FIA WEC dominam a edição de 2024 das 24 Horas de Daytona. No final, o Porsche 963 de Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell e a estrela da IndyCar Josef Newgarden venceram.

O FIA WEC está atualmente em pausa de inverno. A época de 2024 terá início a 2 de março com uma corrida no Qatar. No entanto, já houve algum desporto de protótipos. Isto porque a abertura da temporada da série americana IMSA, as 24 Horas de Daytona, teve lugar no passado fim de semana. Tal como no WEC, os grandes protótipos também são permitidos. Enquanto estes correm na classe "Hypercar" no WEC, o IMSA chama à classe de topo "GTP".

E, de facto, duas marcas que já corriam no WEC no ano passado dominaram este ano em Daytona. No final, o Porsche 963 de Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell e da estrela da IndyCar Josef Newgarden venceu. Este foi o 19º triunfo dos suábios no clássico do leste da Flórida. A última vez que um Porsche terminou no degrau mais alto do pódio em Daytona foi em 2003. A vitória também foi histórica para a equipa Penske. A última vez que a tradicional equipa de corridas venceu as 24 Horas de Daytona foi em 1969.

"Um dia fantástico para toda a organização da Porsche Penske Motorsport", disse Roger Penske, fundador e presidente da Penske Corporation. "Os nossos dois Porsche 963 foram soberbamente rápidos e, mais importante ainda, muito fiáveis. A equipa traduziu isso na nossa primeira vitória nas 24 Horas de Daytona desde 1969. Parabéns à Porsche e à organização Penske por este sucesso monumental".

Devido às muitas neutralizações/fases amarelas, o pelotão em Daytona manteve-se sempre próximo em 2024. No final, o segundo classificado (o Cadillac de Pipo Derani, Jack Aitken e Tom Blomqvist) ficou a apenas 2,112 segundos do vencedor. A luta pela vitória foi tensa, nomeadamente nos últimos minutos da corrida, mas o último piloto Blomqvist não conseguiu evitar a vitória do Porsche.

O pódio foi completado pelos Acura de Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta e Jenson Button. A Acura continuará a correr com o seu protótipo apenas na série IMSA em 2024 e não competirá no WEC. O quarto lugar em Daytona foi para o segundo Porsche de fábrica, conduzido por Mathieu Jaminet, Nick Tandy, Laurens Vanthoor e Kévin Estre.

Atrás dos dois Porsche 963 privados da Proton Competition e da JDC-Miller MotorSports, os dois BMW M Hybrid V8 terminaram em sétimo e oitavo. Os BMWs conseguiram acompanhar o grupo da frente durante a noite, mas depois tiveram problemas técnicos. A BMW também irá competir no WEC em 2024 com dois protótipos, para além do programa IMSA.