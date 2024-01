Iron Lynx et Iron Dames désignent les trios LMGT3 pour le WEC

La jeune française Doriane Pin conduit une Lamborghini Huracán GT3 aux côtés de Sarah Bovy et Michelle Gatting. Dans la voiture sœur, le pilote d'usine Franck Perera se trouve aux côtés de Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni.

Comme on le sait, les voitures GT3 feront leur entrée dans le FIA WEC à partir de la saison 2024. La catégorie s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune. Iron Lynx/Iron Dames est responsable de l'engagement des deux Lamborghini Huracán GT3. Les deux trios de pilotes ont été annoncés.

Dans la voiture des Iron Dames, il y a (comme d'habitude) trois dames. Il s'agit de Doriane Pin, Sarah Bovy et Michelle Gatting. La jeune Française Pin reprend ainsi la place de la Suissesse Rahel Frey dans le WEC en 2023. Pin n'est cependant pas nouvelle dans le WEC. En 2023, elle pilotait une Oreca 07 dans la catégorie LMP2. Intéressant : les Iron Dames ont déjà participé aux 24h de Daytona (ouverture de la saison de la série IMSA) en 2024. Elles y étaient parties à quatre. Outre le trio WEC Pin, Bovy et Gatting, Rahel Frey était également de la partie lors de la classique dans l'est de la Floride.

La voiture sœur est baptisée Iron Lynx. C'est à nouveau Claudio Schiavoni et Matteo Cressoni qui y conduisent. Ces deux-là bénéficient d'un accès de marque. Il s'agit du pilote d'usine Franck Perera.

"C'est très excitant de pouvoir annoncer notre line-up complet pour la catégorie LMGT3 dans le FIA WEC en 2024. Après avoir travaillé avec Franck aux États-Unis, je suis très heureux qu'il rejoigne notre équipe sur la scène mondiale", a déclaré le directeur de l'équipe Andrea Piccini. "Les progrès de Doriana ces dernières années ont été extraordinaires et je suis très heureux qu'elle nous rejoigne cette année. Elle est incroyablement talentueuse et complétera énormément les forces de Sarah et Michelle".