Iron Lynx e Iron Dames nominano il trio LMGT3 per il WEC

Come è noto, le vetture GT3 entreranno a far parte del FIA WEC nella stagione 2024. La classe si chiamerà LMGT3. I nove marchi Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche hanno partecipato con due vetture ciascuno. Iron Lynx/Iron Dames è responsabile delle due Lamborghini Huracán GT3. Ora sono stati annunciati i due trii dell'abitacolo.

Come di consueto, tre donne saranno a bordo della vettura di Iron Dames. Si tratta di Doriane Pin, Sarah Bovy e Michelle Gatting. La giovane francese Pin prende così il posto nel WEC che nel 2023 era ancora occupato dalla svizzera Rahel Frey. Tuttavia, Pin non è nuova al WEC. Nel 2023 ha guidato un'Oreca 07 nella classe LMP2. Una curiosità: le Iron Dames hanno partecipato alla 24 Ore di Daytona del 2024 (apertura della stagione della serie IMSA). In quell'occasione hanno corso come un quartetto. Oltre al trio WEC composto da Pin, Bovy e Gatting, anche Rahel Frey ha preso parte alla classica in Florida orientale.

La vettura gemella corre con il nome di Iron Lynx. Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni la guideranno nuovamente. I due saranno affiancati da una celebrità. Si tratta del pilota Franck Perera.

"È molto emozionante poter annunciare la nostra formazione completa per la categoria LMGT3 nel FIA WEC nel 2024. Avendo già lavorato con Franck negli Stati Uniti, sono lieto che si unisca alla nostra squadra sulla scena mondiale", ha dichiarato il Team Principal Andrea Piccini. "I progressi di Doriane negli ultimi anni sono stati eccezionali e sono lieto che si unisca a noi quest'anno. È un talento incredibile e completerà enormemente i punti di forza di Sarah e Michelle".