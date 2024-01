Iron Lynx e Iron Dames formam os trios da LMGT3 para o WEC

Como é sabido, os carros GT3 vão juntar-se ao FIA WEC na época de 2024. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram inscritas com dois carros cada. A Iron Lynx/Iron Dames é responsável pelos dois Lamborghini Huracán GT3. Os dois trios de cockpit foram agora anunciados.

Como é habitual, três senhoras estarão no carro da Iron Dames. São elas Doriane Pin, Sarah Bovy e Michelle Gatting. A jovem francesa Pin assume assim o lugar no WEC que ainda era ocupado pela suíça Rahel Frey em 2023. No entanto, Pin não é nova no WEC. Em 2023, conduziu um Oreca 07 na classe LMP2. Um facto interessante: as Iron Dames competiram nas 24 Horas de Daytona de 2024 (abertura da temporada da série IMSA). Aí correram como um quarteto. Para além do trio do WEC formado por Pin, Bovy e Gatting, Rahel Frey também participou no clássico do leste da Florida.

O carro irmão corre com o nome Iron Lynx. Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni vão conduzi-lo novamente. Aos dois juntar-se-á uma celebridade. Trata-se do piloto de competição Franck Perera.

"É muito emocionante poder anunciar o nosso alinhamento completo para a categoria LMGT3 no FIA WEC em 2024. Tendo já trabalhado com o Franck nos Estados Unidos, estou muito satisfeito por ele se juntar à nossa equipa no palco global", afirmou o Diretor de Equipa Andrea Piccini. "O progresso da Doriane ao longo dos últimos anos tem sido excecional e estou muito satisfeito por ela se juntar a nós este ano. Ela é um talento incrível e irá complementar enormemente os pontos fortes da Sarah e da Michelle."