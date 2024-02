Toyota mostra la 2024 GR010 Hybrid in livrea finale

Nella stagione 2024 del World Sports Car Championship (FIA WEC), le due Toyota GR010 Hybrid gareggeranno in nero. L'azienda giapponese ha ora presentato un'immagine della vettura che mostra la livrea da gara.

La stagione 2024 del FIA WEC inizia il 2 marzo in Qatar. Le due Toyota GR010 Hybrid avranno un nuovo look e un colore di base nero. Toyota lo aveva già annunciato lo scorso dicembre. Ora è stata mostrata un'altra immagine con l'aspetto della vettura 2024. Secondo le informazioni provenienti dagli ambienti Toyota, nulla è cambiato dal punto di vista tecnico sulla vettura. Tuttavia, Toyota aveva già apportato importanti aggiornamenti alla GR010 Hybrid a partire dalle stagioni 2022 e 2023.

Il nuovo look nero si estende anche ad altre classi di gara di Toyota. Ad esempio, anche la Yaris del Campionato del Mondo Rally gareggia in nero. Nel WEC, i prototipi Toyota hanno già subito diversi cambiamenti di colore. Quando Toyota è entrata nel WEC con la TS030 Hybrid nel 2012, i colori principali erano il bianco e il blu. Anche la TS040 Hybrid (2014 e 2015) era bianca e blu. La TS050 Hybrid (dal 2016) aveva poi una livrea bianca, rossa e nera, così come la GR010 Hybrid nelle stagioni 2021, 2022 e 2023.

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, oltre a Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries saranno al volante delle due vetture nella stagione WEC 2024, con de Vries che sostituirà l'argentino José María López. Buemi/Hirakawa/Hartley sono i campioni WEC in carica.