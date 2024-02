A Toyota mostra o GR010 Hybrid 2024 com a pintura final

Na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Carros Desportivos (FIA WEC), os dois Toyota GR010 Hybrids vão competir em preto. A empresa japonesa apresentou agora uma imagem do carro que mostra a pintura de competição.

A época 2024 do FIA WEC começa a 2 de março no Qatar. Os dois Toyota GR010 Hybrids terão então um novo visual e uma cor de base preta. A Toyota já tinha anunciado isto em dezembro passado. Agora, foi mostrada outra imagem com a aparência do carro de 2024. De acordo com informações dos círculos da Toyota, nada mudou tecnicamente no carro. No entanto, a Toyota já havia trazido grandes atualizações para o GR010 Hybrid das temporadas de 2022 e 2023.

O novo visual preto também se estende a outras classes de corrida da Toyota. Por exemplo, os Yaris do Campeonato Mundial de Rally também competem em preto. No WEC, os protótipos da Toyota já sofreram várias alterações de cor. Quando a Toyota entrou no WEC com o TS030 Hybrid em 2012, o branco e o azul eram as cores principais. O TS040 Hybrid (2014 e 2015) também era branco e azul. O TS050 Hybrid (a partir de 2016) passou a ter uma pintura branca, vermelha e preta - tal como o GR010 Hybrid nas épocas de 2021, 2022 e 2023.

Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley, bem como Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries estarão ao volante dos dois carros na época de 2024 do WEC, com de Vries a substituir o argentino José María López. Buemi/Hirakawa/Hartley são os actuais campeões do WEC.