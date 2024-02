La mise à jour de la Peugeot 9X8 n'est prévue que pour la course d'Imola

Peugeot est engagé dans la catégorie hypercar du FIA WEC avec deux 9X8 depuis le milieu de la saison 2022. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de grands succès sportifs. Cela a incité le département technique français à lancer quelques mises à jour pour la voiture de course. Celles-ci seront toutefois mises en œuvre au plus tôt lors de la deuxième course de la saison, mi-avril à Imola, comme l'a confirmé Olivier Jansonnie (directeur technique de Peugeot Sport) lors d'une conférence téléphonique à laquelle SPEEDWEEK.com a également participé.

"Le calendrier actuel est que nous essayons d'être prêts pour Imola", a déclaré Jansonnie. "Cela signifie que nous allons aborder la première course de la saison au Qatar avec la spécification 2023 de la voiture - et ensuite apporter la spécification 2024 pour Imola. Ainsi, nous devons finaliser l'homologation pour la fin mars".

Jansonnie n'a cependant pas encore détaillé les modifications qui seront apportées à la version 2024 de la 9X8. Selon les rumeurs, la voiture devrait alors disposer d'une sorte d'aileron arrière, qui serait toutefois monté assez bas. De plus, la Peugeot devrait rouler avec des pneus de tailles différentes. Jusqu'à présent, la voiture roulait avec des pneus d'une largeur de 31 cm. Mais toute la concurrence avait misé sur des pneus de 29 cm de large à l'avant et de 34 cm à l'arrière.

"La majeure partie du travail que nous avons effectué concernait les dimensions des pneus", poursuit Jansonnie. "Ainsi, nous avons dû modifier la répartition du poids de la voiture. A l'époque, la voiture avait été conçue avec une répartition du poids très orientée vers l'avant. Nous avons dû la déplacer légèrement vers l'arrière. Cela signifie que nous devons avoir quelques pièces plus légères sur la voiture et que nous devons aussi déplacer un peu le lest - et bien sûr, nous devons ensuite réajuster l'aérobalance de la voiture".

Selon le règlement, les constructeurs disposent de cinq jokers pendant un cycle d'homologation pour effectuer des mises à jour sur la voiture de course. Jansonnie n'a cependant pas voulu confirmer combien de jokers Peugeot a effectivement utilisés pour 2024.

Les duos de pilotes des deux 9X8 ont également été légèrement modifiés. L'Américain Gustavo Menezes, encore utilisé en 2023, a été retiré de la liste. C'est Stoffel Vandoorne qui prend sa place. Le Belge roulera dans la voiture numérotée #94 aux côtés de Loïc Duval et Paul di Resta. Jusqu'à présent, l'Écossais di Resta roulait dans la voiture sœur n°93. À partir de 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen et Jean-Eric Vergne prendront le volant de la #93. Le Suisse Müller était auparavant dans la #94, ce qui signifie qu'il a pour ainsi dire plongé dans la voiture avec di Resta.