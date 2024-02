L'aggiornamento della Peugeot 9X8 non è previsto prima del round di Imola

Peugeot apporterà alcune modifiche alla 9X8 per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship (FIA WEC). Tuttavia, queste modifiche non saranno ancora disponibili per l'apertura della stagione in Qatar a marzo.

Peugeot gareggia nella classe hypercar del FIA WEC con due 9X8 dalla metà della stagione 2022. Finora non ci sono stati grandi successi sportivi. Questo ha spinto il reparto tecnico della Casa francese a portare avanti alcuni aggiornamenti per l'auto da corsa. Tuttavia, questi saranno implementati non prima del secondo round della stagione a Imola, a metà aprile, come ha confermato Olivier Jansonnie (Direttore Tecnico di Peugeot Sport) durante una conferenza telefonica alla quale ha partecipato anche SPEEDWEEK.com.

"Attualmente stiamo cercando di essere pronti per Imola", ha detto Jansonnie. "Questo significa che affronteremo la prima gara della stagione in Qatar con la specifica 2023 della vettura, per poi portare la specifica 2024 per Imola. Quindi dobbiamo finalizzare l'omologazione per la fine di marzo".

Tuttavia, Jansonnie non ha ancora specificato quali saranno le modifiche della versione 2024 della 9X8. Secondo le indiscrezioni, la vettura avrà una sorta di ala posteriore, ma montata piuttosto in basso. Inoltre, la Peugeot monterà pneumatici di dimensioni diverse. Finora l'auto ha montato pneumatici larghi 31 cm. Tuttavia, l'intera concorrenza aveva optato per pneumatici larghi 29 cm all'anteriore e 34 cm al posteriore.

"La maggior parte del lavoro che abbiamo fatto riguardava le dimensioni degli pneumatici", ha continuato Jansonnie. "Abbiamo quindi dovuto modificare la distribuzione dei pesi della vettura. All'epoca, la vettura era stata progettata con una distribuzione dei pesi molto orientata in avanti. Ora abbiamo dovuto spostarla leggermente verso il posteriore. Ciò significa che abbiamo dovuto montare alcune parti più leggere sulla vettura e spostare un po' la zavorra, oltre a dover ridisegnare il bilanciamento aerodinamico della vettura".

Secondo il regolamento, i costruttori hanno a disposizione cinque jolly durante un ciclo di omologazione per apportare aggiornamenti alla vettura da corsa. Tuttavia, Jansonnie non ha voluto confermare quanti jolly Peugeot abbia effettivamente utilizzato per il 2024.

Anche le coppie di piloti per le due 9X8 sono state leggermente modificate. Lo statunitense Gustavo Menezes, che era ancora iscritto nel 2023, è stato rimosso dalla squadra. Al suo posto subentra Stoffel Vandoorne. Il belga guiderà la vettura numero 94 insieme a Loïc Duval e Paul di Resta. Lo scozzese di Resta ha guidato in precedenza la vettura gemella #93. Dal 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne gareggeranno sulla vettura #93. Lo svizzero Müller si era precedentemente seduto sulla #94, quindi lui e di Resta si sono tuffati nella vettura, per così dire.