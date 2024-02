Atualização do Peugeot 9X8 não está prevista até à ronda de Imola

A Peugeot vai introduzir algumas alterações no 9X8 para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC). No entanto, estas ainda não estarão disponíveis para a abertura da época no Qatar, em março.

A Peugeot participa na classe de hipercarros do FIA WEC com dois 9X8 desde meados da época de 2022. Até à data, não se registaram grandes sucessos desportivos. Isto levou o departamento técnico da empresa francesa a avançar com algumas actualizações para o carro de corrida. No entanto, estas não serão implementadas antes da segunda ronda da época em Imola, em meados de abril, como Olivier Jansonnie (Diretor Técnico da Peugeot Sport) confirmou durante uma conferência telefónica em que o SPEEDWEEK.com também participou.

"O calendário atual é que estamos a tentar estar prontos para Imola", disse Jansonnie. "Isto significa que vamos enfrentar a primeira corrida da época no Qatar com a especificação 2023 do carro - e depois levar a especificação 2024 para Imola. Por isso, temos de finalizar a homologação até ao final de março."

No entanto, Jansonnie ainda não detalhou quais as alterações que a versão 2024 do 9X8 terá. De acordo com os rumores, o carro terá uma espécie de asa traseira, mas montada bastante baixa. O Peugeot também irá rodar com pneus de diferentes tamanhos. Até agora, o carro tem usado pneus com 31 cm de largura. No entanto, toda a competição optou por pneus com 29 cm de largura à frente e 34 cm de largura atrás.

"A maior parte do trabalho que fizemos relacionou-se com as medidas dos pneus", continuou Jansonnie. "Por isso, tivemos de alterar a distribuição do peso do carro. Na altura, o carro foi concebido com uma distribuição de peso muito virada para a frente. Agora tivemos de a deslocar ligeiramente para a traseira. Isso significa que tivemos de ter algumas peças mais leves no carro e também deslocar um pouco o lastro - e, claro, tivemos de refazer o equilíbrio aerodinâmico do carro."

De acordo com os regulamentos, os construtores dispõem de cinco dias de trabalho durante um ciclo de homologação para fazer actualizações no carro de corrida. No entanto, Jansonnie não quis confirmar quantos jokers a Peugeot utilizou efetivamente para 2024.

Os pares de pilotos para os dois 9X8 também foram ligeiramente ajustados. O americano Gustavo Menezes, que ainda estava inscrito em 2023, foi retirado da equipa. Stoffel Vandoorne toma o seu lugar. O belga vai pilotar o carro #94 ao lado de Loïc Duval e Paul di Resta. O escocês di Resta conduziu anteriormente o carro irmão #93. A partir de 2024, Nico Müller, Mikkel Jensen e Jean-Eric Vergne vão competir no carro #93. O suíço Müller já andou no #94, pelo que ele e di Resta mergulharam no carro, por assim dizer.