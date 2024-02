Les pilotes de la BMW M4 GT3 en FIA WEC 2024 sont désormais connus

La saison 2024 verra la première participation de Valentino Rossi au FIA WEC. "Il Dottore" a remporté neuf titres de champion du monde en deux roues. En 2022, il est passé à temps plein au sport automobile. Depuis 2023, il est pilote d'usine chez BMW. Avec l'entrée dans le WEC, l'Italien passe maintenant à l'étape suivante.

Dans le championnat du monde, Rossi partagera une BMW M4 GT3 avec Maxime Martin et Ahmad Al-Harthy. "Le WEC sera nouveau pour moi. J'y concourrai avec Maxime et Ahmad et j'ai hâte de participer à l'événement phare du Mans ainsi qu'à des endroits comme Austin et São Paulo. C'est une toute nouvelle expérience pour moi et j'espère que nous serons compétitifs", déclare Rossi.

La BMW, qui portera bien sûr le numéro de course emblématique #46, sera engagée par le BMW M Team WRT. L'écurie belge alignera une autre M4 GT3 en FIA WEC. Celle-ci portera le numéro 31 et sera pilotée par Augusto Farfus, Sean Gelael et Darren Leung. Ahmad Al-Harthy (#46) et Darren Leung (#31) sont tous deux titulaires du statut FIA Bronze. Selon le règlement, il doit y avoir au moins un pilote bronze par voiture GT3 dans le WEC.

Les voitures de course GT3 seront nouvelles en 2024 dans le WEC. Elles remplaceront les voitures GTE, qui constituaient le contingent GT du championnat du monde de 2012 à 2023. La catégorie s'appellera alors LMGT3. Les neuf marques Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren et Porsche ont été admises avec deux voitures chacune.

Outre les deux M4 GT3, l'équipe WRT alignera également deux BMW M Hybrid V8 dans la catégorie Hypercar du FIA WEC. Les six pilotes pour cela sont Raffaele Marciello, Dries Vanthoor et Marco Wittmann dans la voiture #15 ainsi que Robin Frijns, René Rast et Sheldon van der Linde dans la #20. Le début de la saison du WEC 2024 aura lieu le 2 mars au Qatar.