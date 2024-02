Sono noti i piloti della BMW M4 GT3 nel FIA WEC 2024

Valentino Rossi gareggerà anche nel FIA WEC per la prima volta nella stagione 2024. "Il Dottore" ha vinto nove titoli mondiali nelle corse a due ruote. È poi passato al motorsport a tempo pieno nel 2022. Dal 2023 è pilota ufficiale della BMW. Ora l'italiano compie il passo successivo entrando nel WEC.

Rossi condividerà una BMW M4 GT3 con Maxime Martin e Ahmad Al-Harthy nel WEC. "Il WEC sarà una novità per me. Gareggerò qui con Maxime e Ahmad e non vedo l'ora di guidare al massimo a Le Mans e in posti come Austin e San Paolo. È un'esperienza completamente nuova per me e spero che saremo competitivi", ha dichiarato Rossi.

La BMW, che naturalmente sfoggerà l'iconico numero #46, sarà iscritta dal BMW M Team WRT. La scuderia belga schiererà un'altra M4 GT3 nel FIA WEC. Questa porterà il numero 31 e sarà guidata da Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung. Sia Ahmad Al-Harthy (#46) che Darren Leung (#31) hanno ottenuto lo status FIA Bronze. Secondo il regolamento, nel WEC deve esserci almeno un pilota Bronze per ogni vettura GT3.

Le vetture GT3 sono una novità per il WEC nel 2024. Sostituiranno le vetture GTE che hanno costituito il contingente GT nel WEC dal 2012 al 2023. La classe si chiamerà LMGT3. I nove marchi Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche sono stati iscritti con due vetture ciascuno.

Oltre alle due M4 GT3, il Team WRT iscriverà anche due BMW M Hybrid V8 nella classe Hypercar del FIA WEC. I sei piloti che parteciperanno sono Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann con la vettura numero 15 e Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde con la numero 20. La stagione WEC 2024 prenderà il via il 2 marzo in Qatar.