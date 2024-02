Já são conhecidos os pilotos do BMW M4 GT3 no FIA WEC 2024

Valentino Rossi vai disputar a época de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (FIA WEC) juntamente com o seu colega de equipa Maxime Martin. O terceiro piloto é Ahmad Al-Harthy. O brasileiro Augusto Farfus também estará no carro irmão.

Valentino Rossi também vai competir no FIA WEC pela primeira vez na época de 2024. "Il Dottore" ganhou nove títulos de campeão do mundo em corridas de duas rodas. Em 2022, passou a dedicar-se ao desporto motorizado a tempo inteiro. É piloto de competição da BMW desde 2023. O italiano está agora a dar o próximo passo ao entrar no WEC.

Rossi irá partilhar um BMW M4 GT3 com Maxime Martin e Ahmad Al-Harthy no WEC. "O WEC será uma novidade para mim. Vou competir aqui com o Maxime e o Ahmad, e estou ansioso por conduzir no ponto alto de Le Mans, bem como em locais como Austin e São Paulo. É uma experiência completamente nova para mim e espero que sejamos competitivos", espera Rossi.

O BMW, que naturalmente ostentará o icónico número 46, será inscrito pela BMW M Team WRT. A equipa de corrida belga irá colocar em pista outro M4 GT3 no FIA WEC. Este terá o número 31 e será conduzido por Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung. Tanto Ahmad Al-Harthy (#46) como Darren Leung (#31) receberam o estatuto Bronze da FIA. De acordo com os regulamentos, deve haver pelo menos um piloto de bronze por carro GT3 no WEC.

Os pilotos de GT3 são novos no WEC em 2024. Substituirão os carros GTE que formaram o contingente GT no WEC de 2012 a 2023. A classe chamar-se-á então LMGT3. As nove marcas Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren e Porsche foram inscritas com dois carros cada.

Para além dos dois M4 GT3, a Team WRT vai também inscrever dois BMW M Hybrid V8 na classe Hypercar do FIA WEC. Os seis pilotos são Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann no carro #15 e Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde no #20. A época 2024 do WEC arranca a 2 de março no Qatar.