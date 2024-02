Sébastien Bourdais fera son entrée dans le WEC 2024 au volant d'une Cadillac

La saison 2024 du FIA WEC verra le retour d'une Cadillac V-Series.R, qui sera engagée par l'équipe Chip Ganassi Racing. Le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Britannique Alex Lynn ont été confirmés comme pilotes à plein temps pour cette voiture. Cadillac prévoit actuellement de ne s'aligner qu'avec ce duo lors des courses standard du WEC (sur la distance de 6 heures).

Lors d'une conférence téléphonique la semaine dernière, le directeur de l'équipe, Stephen Mitas, a rappelé certains avantages d'un duo de pilotes (au lieu des trios habituels). Par exemple, deux pilotes ont plus de temps pour se familiariser avec la voiture lors des essais libres. De plus, le set-up ne doit bien entendu convenir qu'à deux (et non trois) pilotes.

Pour les courses d'endurance du WEC, Cadillac veut cependant continuer à recourir aux trois pilotes habituels. Ce sera directement le cas lors de l'ouverture de la saison au Qatar. Cette course se déroule sur 1812 kilomètres. Sébastien Bourdais rejoindra alors Bamber et Lynn. Le Français connaît parfaitement la Cadillac puisqu'il court avec la voiture (et aussi avec Chip Ganassi Racing) depuis 2023 dans la série américaine IMSA.

Cadillac veut également miser sur des trios de pilotes pour les autres courses d'endurance du WEC. En théorie, il s'agirait des 24h du Mans en juin et des 8h de Bahreïn en fin de saison. Chip Ganassi Racing a également évoqué Renger van der Zande et "d'autres coéquipiers CGR" pour la troisième place de pilote aux côtés de Bamber/Lynn.

La course du Mans devrait être passionnante à cet égard, car CGR veut y présenter une deuxième Cadillac au départ. Cela dépend toutefois de l'organisateur ACO, car c'est lui qui décide de la liste d'entrée. Si la deuxième Cadillac de CGR est autorisée à participer au Mans, Bourdais et van der Zande pourraient tous deux prendre place dans le cockpit. Ils ont déjà piloté la Cadillac CGR supplémentaire au Mans en 2023.

Pour la place aux côtés de Bamber/Lynn, les autres coéquipiers CGR mentionnés entreraient alors en ligne de compte. Reste à savoir de qui il pourrait s'agir. Lors de l'ouverture de la saison IMSA à Daytona, Alex Palau, pilote de CGR-IndyCar, a pris place dans la Cadillac.

"Lorsqu'une équipe a la chance de disposer d'une base de pilotes aussi solide, il est tout simplement logique d'utiliser son talent lorsque l'occasion se présente", explique Mike O'Gara, directeur des opérations chez CGR. "Chip Ganassi Racing l'a prouvé en plaçant Alex Palou dans la Cadillac V-Series.R n°01 à Daytona. Placer Sébastien Bourdais dans la Cadillac n°2 au Qatar lui donnera l'occasion de se familiariser à nouveau avec les règles et règlements du WEC. Cela nous permettra également de renforcer les liens entre l'équipe IMSA, basée aux États-Unis, et l'équipe WEC, basée en Allemagne. Nous savons que cela renforcera les deux programmes et nous permettra de mieux nous préparer à notre attaque des 24 Heures du Mans en 2024".